شاهد: الشرطة البريطانية تعتقل متظاهرين داعمين للقضية الفلسطينية
اعتقلت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، عشرات الأشخاص خلال مشاركتهم في مظاهرة أمام البرلمان للمطالبة برفع الحظر المفروض على منظمة “العمل من أجل فلسطين”.
ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها “أعارض الإبادة، أدعم العمل من أجل فلسطين”.
وبدأت الشرطة بعمليات الاعتقال بعد دقائق فقط من بدء الاحتجاج، في حين هتف المارة “عار عليكم” و”شرطة العاصمة، اختاروا جانبا: العدالة أم الإبادة”.
وحذرت شرطة العاصمة البريطانية، في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من أنها ستعتقل المشاركين، مشيرة إلى أن “التعبير عن دعم منظمة محظورة يُعَد جريمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب”.
وحظرت الحكومة البريطانية حركة “العمل من أجل فلسطين” باعتبارها منظمة إرهابية. وبموجب الحظر، يُعَد دعم الحركة أو الانتماء إليها جريمة يُعاقَب عليها بالسجن مدة تصل إلى 14 عاما.
وألقت الشرطة القبض على المئات من مؤيدي حركة “فلسطين أكشن” في الأسابيع القليلة الماضية، ومنهم أكثر من 500 شخص في يوم واحد فقط الشهر الماضي، وكثير منهم تجاوزت أعمارهم 60 عاما.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان قرار بريطانيا حظر الحركة باعتباره غير متناسب، وقالت إنه يحد من حرية التعبير عن الرأي للمحتجين السلميين.