كوربن: محاكمة غزة الشعبية كشفت التعاون العسكري والاستخباري البريطاني مع إسرائيل (فيديو)

أكد جيرمي كوربن، زعيم حزب العمال البريطاني الأسبق وعضو البرلمان البريطاني، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، الجمعة، أن محاكمة غزة الشعبية التي عُقدت على مدى يومين في لندن كشفت حجم تواطؤ الحكومة البريطانية في جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية ضد الاحتلال.

محاكمة غزة الشعبية

وأقيمت المحاكمة التي نظمها كوربن بمشاركة ناشطين من المجتمع المدني، بالإضافة إلى دبلوماسيين سابقين وخبراء قانونيين وأطباء وصحفيين فلسطينيين، لمناقشة المسؤولية القانونية للمملكة المتحدة في حرب الإبادة في غزة، بما يشمل التعاون العسكري والاستخباري مع إسرائيل.

وأوضح كوربن أن الشهادات التي قدَّمها الأطباء البريطانيون والعرب والفلسطينيون كانت مؤلمة للغاية، لافتا إلى روايات عن إصابة الأطفال بشكل متعمد، وحرمان المستشفيات من الأدوية وحليب الأطفال، ما اعتبره الخبراء سياسة ممنهجة لتقويض النظام الصحي في القطاع ضمن الإبادة الجماعية.

تبادل المعلومات الاستخبارية وتجاهل الحكومة

وأشار كوربن إلى أن الحكومة البريطانية تواصل تبادل المعلومات الاستخبارية مع إسرائيل رغم الانتهاكات الخطيرة، مؤكدا أن لندن تتجاهل استخدام إسرائيل سلاح التجويع ضد المدنيين في مخالفة واضحة للقانون الدولي.

وقال “ما أذهلني أكثر هو اتخاذ الحكومات مثل الحكومة البريطانية التي تتجاهل الأدلة الواضحة أمام أعينها، وتستمر في تبادل المعلومات الاستخبارية مع إسرائيل، بما يشمل استخدام أراضي قبرص لدعم هذا التعاون”.

مظاهرات ومسيرات داعمة لغزة

وأكد كوربن أن المسيرات والمظاهرات الداعمة لغزة في أوروبا مهمة للغاية، لأنها تعكس حجم التعاطف الكبير مع أهالي القطاع، لكنه شدد على أنها وحدها لا تكفي، داعيا إلى فرض عقوبات اقتصادية وتجارية كبيرة على إسرائيل بما يتماشى مع توصيات محكمة العدل الدولية ومذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح أن الأغلبية الساحقة من دول العالم لم تعد تساند إسرائيل في حربها على غزة، لافتا إلى أن بعض الدول الأوروبية بدأت بالفعل اتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية ضد إسرائيل، مثل اعتراف بلجيكا والنرويج وفرنسا بالدولة الفلسطينية، أو اتخاذ خطوات تضمنت فرض عقوبات محددة.

ورأى كوربن أن الحكومة البريطانية تتحمل مسؤولية مباشرة عن الإبادة الجماعية في غزة بسبب استمرارها في دعم إسرائيل سياسيا وعسكريا، مؤكدا أن الحل يكمن في زيادة الضغط الدولي على إسرائيل وفرض عقوبات صارمة، لافتا إلى أن تصاعد هذا الضغط سيقرّب من إنهاء الحرب ووقف معاناة المدنيين.