لحظة قصف برج السوسي.. حكومة غزة تفنّد مزاعم الاحتلال وتحذير إسرائيلي لسكان المدينة (شاهد)

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي برج السوسي في مدينة غزة شمالي القطاع، في إطار استمرار الهجمات العسكرية على مناطق متعددة من المدينة.

وفي تحذير عاجل لسكان مدينة غزة صباح اليوم، أصدر جيش الاحتلال تنبيها لسكان عدد من المربعات السكنية، وخصوصا عمارة الرؤيا والخيم المجاورة لها، بضرورة الإخلاء الفوري نحو “المنطقة الإنسانية” في مواصي خان يونس، وذلك بزعم تحديد مواقع تحتوي على بنى تحتية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

حكومة غزة تفنّد مزاعم الاحتلال

في المقابل، دان المكتب الإعلامي الحكومي في بيان “بأشد العبارات” جريمة استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للأبراج والعمارات السكنية في مدينة غزة، حيث تضم المدينة 51,544 مبنىً وعمارةً وبرجاً سكنياً.

وتابع “نُفنّد جملةً وتفصيلاً الأكاذيب والمزاعم التي يروجها الاحتلال لتبرير عدوانه الهمجي، إذ يدّعي زورا وجود نشاطات عسكرية أو بنية تحتية إرهابية داخل هذه الأبراج، بينما نؤكد بشكل قاطع، وبشهادة سكان هذه الأبراج، أنها تخضع للرقابة، ولا يُسمح بدخولها إلا للمدنيين فقط، وأن المقاومة لا تعمل من داخل هذه الأبراج السكنية مُطلقا، وأنها خالية تماما من أي معدات أو أسلحة أو تحصينات، وجميع طوابقها مكشوفة ومفتوحة للعيان”.

واستطرد “المزاعم الكاذبة التي يروج لها الاحتلال ليست سوى جزء من سياسة التضليل الممنهج التي يتبعها الاحتلال لتبرير استهداف المدنيين والبنية التحتية، ولإرهاب السكان ودفعهم قسراً إلى النزوح، في إطار جريمة تهجير قسري ممنهجة ترتقي إلى جريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.

وقال “يدّعي الاحتلال أنه اتخذ إجراءات لتقليل الأضرار المدنية، لكن الحقائق الميدانية تثبت أن القصف الجوي للأبراج موجهة بشكل مباشر لمبانٍ مدنية وآلاف الخيام المنتشرة المكتظة بالنازحين، دون أي مبرر عسكري مشروع، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ التمييز والتناسب المنصوص عليهما في القانون الدولي الإنساني، ويشكل جريمة حرب مكتملة الأركان”.

وأضاف “إننا نُؤكد أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة ممنهجة من الاستهدافات التي تطال الأبراج السكنية والمنازل والمنشآت المدنية، بهدف تدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية لقطاع غزة، وفرض واقع ديموغرافي جديد بقوة القصف والنار والمجازر، تحت غطاء مزاعم أمنية ملفقة وكاذبة”.

وزاد البيان “أمام هذه المؤامرة الخطيرة؛ فإننا نشيد بصمود شعبنا الفلسطيني العظيم في وجه العدوان المتواصل، وتضحياته الجسام في حماية الأرض والحقوق، حيث أثبت الفلسطينيون إرادة لا تلين وتصميماً على الصمود رغم الحصار والتدمير والتهجير القسري، محافظين على عزتهم وكرامتهم الوطنية”.

وختم “نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، والمنظمات الحقوقية الدولية؛ بالخروج عن صمتهم وإدانة هذه الجريمة الواضحة، وفتح تحقيق دولي عاجل، ومحاسبة قادة الاحتلال وجيشه على جرائمهم، وضمان وقف استهداف المدنيين والبنية التحتية، وحماية السكان من سياسة القتل والتهجير القسري التي ينتهجها الاحتلال”.

وفي وقت سابق اليوم، كشف المكتب الإعلامي الحكومي عن استمرار الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ700 على التوالي، مسجلاً أرقاماً كارثية على كافة الأصعدة الإنسانية والبشرية والمادية.

وأوضح المكتب، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن أكثر من 2.4 مليون نسمة يعيشون تحت حصار وتجويع وتطهير عرقي، حيث شهد القطاع دماراً شاملاً بنسبة تقارب 90%، وخسائر مادية تجاوزت 68 مليار دولار نتيجة الهجمات المستمرة والسيطرة الإسرائيلية على أكثر من 80% من مساحة القطاع.

وأشار البيان إلى سقوط 73731 شهيداً ومفقوداً منذ بدء الحرب، بينهم أكثر من 20 ألف طفل و12500 امرأة، إضافة إلى استهداف الطواقم الطبية والصحفيين وموظفي البلديات وأعضاء الدفاع المدني والرياضة.

ارتفاع عدد وفيات سوء التغذية

كما سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية من بينهم طفل، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 382 شهيدا، من بينهم 135 طفلا.

وفيما يخص البنية التحتية، فقد دمّر الاحتلال آلاف الوحدات السكنية والمدارس والمستشفيات، إضافة إلى شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق والمرافق العامة، كما أصابت المرافق الزراعية والثروة السمكية أضراراً جسيمة، ما أدى إلى نزوح نحو مليوني شخص وفقدان الأمن الغذائي لأكثر من 650 ألف طفل معرضين للموت جوعاً.