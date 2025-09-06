ليس مشهدا من فيلم.. لقطات صادمة لعودة شاب جائع حوصر أياما في حي الزيتون (فيديو)

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مؤثرا يوثق لحظة عودة شاب فلسطيني بعد أن حوصر لأيام داخل منزله في حي الزيتون شرقي مدينة غزة شمالي القطاع المحاصَر، دون طعام أو شراب.

ويظهر في المقطع الشاب وقد بدا عليه الهزال الشديد، إذ نحل جسمه وطال شعره، ويرتدي ثيابا ممزقة، فيما ظهر أحد رجال الإنقاذ وهو يتفقد جسده الذي يحمل آثار الجوع والعطش.

“ما الذي عاناه خلال هذه الأيام؟”

أثارت المشاهد تعاطفا واسعا عبر منصات التواصل، وكتب أحدهم “مرّ هذا الرجل بصدمة يمكنك رؤيتها في وجهه، فليخفف الله عنه ألمه ويبدله سعادة لا نهاية لها”، فيما قال آخر “لم نرَ مثل هذه المعاناة إلا في الأفلام، ارحم أهل غزة يا الله”.

وعبّر مغردون عن حزنهم العميق من هول المشهد، فقال أحدهم “إنه يكسر قلبي إلى قطع، لا يوجد بشر يستحق هذا”. بينما تساءل آخر “تعابير وجهه محزنة ومخيفة، ما الذي عاناه خلال هذه الأيام حتى أصبح بهذه الحالة؟”.

أزمة إنسانية غير مسبوقة

يأتي هذا المشهد في سياق المأساة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها أهالي غزة جراء الحصار والعدوان الإسرائيلي المستمر منذ نحو عامين.

وبحسب التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد سجلت المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية وصول 23 شهيدا و143 إصابة من ضحايا المساعدات، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 2385 شهيدا وأكثر من 17577 إصابة.

كما سجلت 6 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفل واحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 382 حالة وفاة، من ضمنهم 135 طفلا.

ومنذ إعلان المجاعة في غزة، جرى تسجيل 104 حالات وفاة بسبب الجوع، بينهم 20 طفلا.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى اليوم 64368 شهيدا و162367 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا منذ 18 مارس/آذار 2025 وحدها إلى 11828 شهيدا و50326 إصابة.