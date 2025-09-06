صور حصرية.. مستشفى عائم يرافق “أسطول الصمود” في أضخم رحلة بحرية لكسر حصار غزة (شاهد)

عرضت الجزيرة مباشر، صورا أولية حصرية من أحد الموانئ الإيطالية لسفينة ضخمة مجهزة كمستشفى ميداني، سترافق “أسطول الصمود العالمي” المتجه إلى قطاع غزة في رحلته لكسر الحصار.

السفينة، التي تحمل اسم “إيمرجنسي” وتتبع لإحدى المنظمات الحقوقية غير الحكومية في إيطاليا، جرى تجهيزها لتأمين الرعاية الطبية العاجلة للمشاركين في حال تعرضهم لأي اعتداء من القوات الإسرائيلية أو لمخاطر البحر وتقلباته.

ويأتي هذا الإجراء في ظل تهديدات إسرائيلية متكررة للأسطول، حيث تمنى بعض المسؤولين علنا غرقه، ما دفع إلى تعزيز الاحتياطات وضمان سلامة المشاركين.

عشرات السفن

ويضم أسطول الصمود عشرات السفن والقوارب في أكبر قافلة بحرية من نوعها بتاريخ المبادرات التضامنية المتجهة إلى غزة، وسط إجراءات أمنية مشددة من السلطات الإيطالية التي رفعت مستوى الرقابة على الميناء والسفينة الطبية.

وأكد مراسل الجزيرة مباشر، أنه سيتم لاحقا عرض صور حصرية من داخل السفينة لتوثيق الاستعدادات الطبية واللوجستية قبل انطلاق الرحلة.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 سنة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة المتواصلة منذ نحو عامين مساكنهم.