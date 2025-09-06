وسائل إعلام إسرائيلية: استئناف المحادثات بين واشنطن وحماس

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) انفتاحها على أي مقترحات تحقق وقفا دائما لإطلاق النار في قطاع غزة، بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المحادثات بين واشنطن والحركة استؤنفت في الأيام الأخيرة.

وجددت حركة حماس، اليوم السبت، في بيان “التزامها وتمسكها بالموافقة التي أعلنتها مع الفصائل الفلسطينية على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في الثامن عشر من أغسطس/آب الماضي”.

وأكدت الحركة “انفتاحها على أي أفكار أو مقترحات تحقق وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا شاملا لقوات الاحتلال من القطاع، ودخولا غير مشروط للمساعدات، وتبادل أسرى حقيقيا من خلال مفاوضات جادة عبر الوسطاء”.

المفاوضات

من جهتها، نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية عن مصادر دبلوماسية أن المحادثات بين واشنطن وحركة حماس استؤنفت بعد انقطاع دام أسابيع.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن الجانب الأمريكي أبلغ حماس أنه يمكن وقف الحرب من خلال مرحلة أولى على أساس خطة ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت أنه خلال المرحلة الأولى ستبدأ خطوات عملية نحو تسوية كاملة، بما في ذلك دخول القوات والمنظمات الدولية إلى الأراضي التي ستخليها إسرائيل، مشيرة إلى أن تلك القوات والمنظمات ستتحمل المسؤولية المدنية والأمنية عن هذه الأراضي، بحسب الصحيفة.