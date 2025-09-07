أحمد طه يحاصر مسؤولا إسرائيليا سابقا والأخير يحاول التهرب “نكمل الحوار غدا” (شاهد)

حاصر مذيع الجزيرة مباشر أحمد طه، المستشار السابق لوزارة الدفاع الإسرائيلي ألون أفيتار، بأرقام الضحايا الحقيقية في قطاع غزة، إذ ذكر الأخير أن 40% من الضحايا تابعون لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وسأله طه “أتعني بـ73 ألف أقتلتم 40 ألفا من حركة حماس؟ وبالمناسبة أكبر رقم قيل في سياق جنود حماس تراوح بين 30 إلى 40 ألفا، وهذا يعني أنكم قضيتم على حماس، إذَن لماذا الحرب مستمرة؟”.

ليرد ألون “حماس ليست فقط الجهاز العسكري، حركة حماس هي منظمة اجتماعية وسياسية ووسائل إعلام واقتصادية إلخ، نحن نحكي عن شبكة واسعة وكبيرة”.

"مش عايز أقول أنك بتكذب".. أحمد طه يحاصر مسؤولا إسرائيليا سابقا بأرقام الضحايا في غـ ـزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Va9UzhJRfp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 7, 2025

ليقول المذيع “أتعني أن الـ38 مستشفى التي دُمرت هي حماس؟ 300 مدرسة دُمرت هي حماس؟ 888 مسجدا هل هي حماس؟”.

ليجيب ألون متسائلا “هل فحصت ماذا كان داخل المدارس؟”.

واتهم طه ضيفه بأن كلامه يخالف القانون الدولي “حتى وإن تحصَّنوا داخل المدارس، وهذا ليس حقيقيا وفق المنظمات الدولية، ليس من حق إسرائيل أن تستهدف المدارس”.

إسرائيل لم تستهدف أطفالا

وادّعى ألون أن إسرائيل لم تدمر أي مدرسة وبداخلها أطفال أو تلاميذ، دائما كان هناك إنذار سابق، على حد زعمه.

واستذكر أحمد طه مشاهد حرق فتيات بعمر الزهور وصحفيين ومدنيين بسبب هجمات الاحتلال المتكررة على المدارس والمستشفيات، ليجيب ألون بأن تل أبيب “لم تستهدف ولا مرة طفلا بشكل مقصود”.

محاولة التهرب

وختم طه متسائلا “أقتلتم 20 ألف طفل بشكل غير مقصود؟ إذن أنتم جيش غير احترافي في تعقب المسلحين من الطرف الآخر”.

وكان الضيف قد حاول التهرب قائلا “نكمل الحوار غدا”، لكن طه أخبره بأنه الآن على الهواء مباشرة.