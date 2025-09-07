أكبر هجوم جوي يستهدف مقر الحكومة في كييف وأوكرانيا تضرب خط “دروجبا” الروسي (فيديو)

في تصعيد ميداني خطير للحرب الروسية الأوكرانية، صعّدت روسيا اليوم الأحد من هجماتها الجوية على أوكرانيا، حيث شنت أكبر هجوم جوي منذ بداية الحرب باستخدام أكثر من 800 طائرة مسيَّرة و13 صاروخا خلال ليل السبت حتى صباح الأحد، بحسب ما أعلن سلاح الجو الأوكراني.

وأكدت كييف أنها اعترضت وأسقطت 747 مسيَّرة و4 صواريخ، في حين أصابت البقية أهدافا مدنية وعسكرية في أنحاء البلاد.

وطالت الهجمات الروسية العاصمة كييف بشكل غير مسبوق، إذ أكد رئيس البلدية فيتالي كليتشكو أن مقر الحكومة الأوكرانية في حي بيتشيرسكي تعرَّض لأضرار بالغة جراء حريق شب بعد قصف صاروخي أعقب موجات من الطائرات المسيَّرة.

وأفادت السلطات بمقتل 3 أشخاص بينهم رضيع وامرأة شابة، إضافة إلى إصابة 18 آخرين بينهم امرأة حامل.

وشهدت العاصمة حرائق متفرقة في مبان سكنية، بعضها من 9 و16 طابقا، نتيجة سقوط حطام المسيَّرات، بينما أظهرت الصور انهيارات جزئية لواجهات عدة مبان.

وفي شرق كييف، توفيت مسنة أثناء محاولتها الاحتماء في ملجأ، بينما احترقت منازل في أحياء سكنية غربي المدينة.

عشرات الانفجارات

وقال رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة تيمور تكاتشينكو، على تطبيق تليغرام، إن روسيا “تقصف أهدافا مدنية عمدا”.

ولم تقتصر الهجمات على كييف، إذ قال فيتالي ماليتسكي رئيس بلدية كريمنتشوك إن عشرات الانفجارات هزت المدينة الواقعة بوسط أوكرانيا، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق.

وقال رئيس الإدارة العسكرية أولكسندر فيلكول، عبر تليغرام، إن هجمات روسية على كريفي ريه في المنطقة نفسها استهدفت وسائل النقل والبنية التحتية للمدينة، ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وفي مدينة أوديسا الجنوبية، تضررت بنية تحتية وأبنية سكنية، حيث اندلعت حرائق في مجمعات سكنية عدة، حسب ما قال حاكم المنطقة أوليه كيبر على تليغرام.

هذه التطورات دفعت بولندا، العضو في الناتو، إلى تسيير طائراتها الحربية بالتنسيق مع حلفاء غربيين لضمان سلامة أجوائها في ظل الهجمات الروسية الواسعة على غرب أوكرانيا.

استهداف خط أنابيب

في المقابل، أعلنت كييف أنها نفذت هجوما نوعيا بطائرات مسيَّرة استهدف خط أنابيب النفط دروجبا في منطقة بريانسك الروسية، وهو أحد أهم خطوط الإمداد الاستراتيجية التي تنقل الخام الروسي إلى المجر وسلوفاكيا.

وقال قائد وحدة القوات المسيَّرة الأوكرانية روبرت بروفدي، عبر تليغرام، إن الهجوم تسبب في “أضرار شاملة نتجت عن حريق ضخم”.

ويُعَد خط “دروجبا” أو “الصداقة” شريانا اقتصاديا حساسا لروسيا، إذ يربطها بدول أوروبية لا تزال تعتمد على النفط الروسي رغم العقوبات المفروضة منذ اندلاع الحرب عام 2022.

وتعطلت شحنات النفط إلى المجر وسلوفاكيا مرات عدة خلال الأسابيع القليلة الماضية نتيجة الهجمات الأوكرانية على خط الأنابيب الذي يمتد من روسيا مرورا بأوكرانيا وصولا إلى سلوفاكيا.