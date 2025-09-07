استطلاع: أكثر من نصف الإسرائيليين يخشون السفر للخارج بعد تهاوي صورتهم عالميا

بعد مرور نحو عامين على الإبادة الجماعية التي تمارسها دولة الاحتلال في غزة، التي أدت إلى تهاوي صورة الإسرائيليين في أنحاء العالم كافة، أصبح الإسرائيليون يترددون في السياحة خارج بلادهم، حسب الاستطلاعات التي أجرتها القناة 12 الإسرائيلية.

%56 يخشون السفر

أشار الاستطلاع إلى أن 56% من الإسرائيليين يخشون عدم قدرتهم على السفر خارج البلاد بسبب تزايد الانتقادات الدولية لإسرائيل إثر حربها على قطاع غزة، بينما خالفهم 40% من العينة التي شاركت آراءها.

هذه الأرقام التي تدل على أن ملايين الإسرائيليين لا يرغبون في السفر إلى الخارج، تزايدت بعد المواقف التي تعرَّض لها بعض مواطني دولة الاحتلال خارج البلاد.

رفض شعبي

أحد هذه المواقف برز إثر تعرُّض مواطن إسرائيلي لاعتداء على شواطئ أثينا، الذي كان أيضًا بعد أيام من منع مجموعة من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين رسو سفينة إسرائيلية تحمل سياحًا على ميناء جزيرة سيروس اليونانية.

وفي البوسنة، أُلقيت جوازات سفر لعشرات السياح الإسرائيليين في سلة المهملات، مما أدى إلى تأجيل سفرهم لأيام، وهو موقف شكك فيه عدد من الإسرائيليين، واتهموا البوسنيين بتعمد فعله.

أما في ميلانو بالشمال الإيطالي، فقد ظهرت منذ أشهر ملصقات كُتب عليها “الإسرائيليون غير مرحب بهم”، وهي المدينة نفسها التي طُرد من أحد مقاهيها سائح قادم من دولة الاحتلال قبل أسابيع.

في السياق ذاته، اشترط فندق في اليابان، في إبريل/نيسان الماضي، على سائح إسرائيلي الإقرار بعدم ارتكاب جرائم مثل الاغتصاب والقتل والتعذيب للحصول على غرفة في المكان، مما يدل على فقدان الثقة بأي سائح يأتي من إسرائيل.

تداعيات الإبادة

خشية الإسرائيليين من السفر إلى خارج البلاد تبدو نتيجة طبيعية مع تصاعد حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وخلفت حتى الآن أكثر من 64 ألف شهيد قتلهم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بالإضافة إلى تصرفات السياح مواطني دولة الاحتلال التي اشتكى منها مُلاك الفنادق والمطاعم والسكان المحليين، أخيرا، في أنحاء العالم.