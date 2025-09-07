استنكار عالمي بعد كشف صفقة “غوغل – نتنياهو” لإخفاء المجاعة في غزة (شاهد)

كشف تقرير استقصائي لمنصة “دروب سايت” عن إبرام شركة “غوغل” اتفاقية بقيمة 45 مليون دولار مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهدف تعزيز الدعاية الإسرائيلية لإخفاء أزمة الجوع المتفاقمة في قطاع غزة.

شريك أساسي لدعم نتنياهو

وبحسب التقرير، الذي استند إلى وثائق رسمية، فإن العقد الذي تم توقيعه في أواخر يونيو/حزيران الماضي، يصنف غوغل “شريكا أساسيا في دعم استراتيجية نتنياهو للعلاقات العامة”.

وجاءت هذه الخطوة في إطار حملة رقمية واسعة أطلقتها الحكومة الإسرائيلية بعد تصاعد الاتهامات الدولية لها بالتسبب في مجاعة في غزة من خلال منع المساعدات الإنسانية.

وذكر التقرير أن إسرائيل أنفقت أيضا مبالغ ضخمة على منصات أخرى، شملت 3 ملايين دولار على “إكس” في إطار الجهود المكثفة لتلميع صورتها.

ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل

فور انتشار تفاصيل الصفقة، انفجرت موجة من الاستنكار على منصات التواصل الاجتماعي، التي استعرضها برنامج (هاشتاج) على الجزيرة مباشر.

وعبَّر العديد من الناشطين عن غضبهم من هذه الاتفاقية، معتبرين أن غوغل وشركات التكنولوجيا الأخرى متواطئة بشكل مباشر في تضليل الرأي العام ودعم جرائم الحرب الإسرائيلية.

كتب المدوّن عمر ليجاسوف “لن ننسى التواطؤ الشائن لشركات التكنولوجيا، وليس فقط غوغل، في دعم الاحتلال الإسرائيلي في جرائم الحرب والتلاعب الإعلامي لجعله يبدو ضحية كالعادة”.

كما علق هشام أمين بسخرية “إذَن، هل الإبادة الجماعية لا تنتهك سياسة الإعلانات في غوغل؟”، مشيرا إلى أن الشركة تسمح بالإعلانات التي تروج لما يصفها كثيرون بـ”الإبادة الجماعية”.

وقال سال في منشور له إن “غوغل تقوم حرفيا بالدعاية لقوة إبادة جماعية تنكر المجاعة القسرية. عمل رائع يا غوغل، لقد جعلتم للتو المزيد من الموظفين في قسم الإعلانات ويوتيوب متواطئين في الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى موظفي الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي عبر مشروع نيمبوس”.

كما دعا جو إلى مقاطعة منتجات الشركة، وكتب “مع كل طفل يتضور جوعا في غزة، ومع كل كذبة تُنشر لتغطية ذلك. غوغل متواطئة. توقف عن استخدام منتجاتها”.