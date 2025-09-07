“اقتحام استفزازي”.. بلدية أم الفحم ترفض زيارة بن غفير: لا أهلا ولا سهلا بالوزير العنصري (فيديو)

في خطوة وُصفت بالاستفزازية، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح اليوم الأحد، مدينة أم الفحم شمالي فلسطين المحتلة، في جولة ميدانية قال إنها تهدف إلى متابعة قضايا “البناء غير المرخص”.

وأصدرت بلدية أم الفحم بيانا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أكدت فيه رفضها المطلق للزيارة، معتبرة أن “هذه المداهمة غير المرحب بها تمت دون أي تنسيق مسبق مع الجهات الرسمية في المدينة وعلى رأسها البلدية”.

وأضاف البيان “إننا نعتبر هذا الاقتحام محاولة بائسةً لتغطية سياسات الهدم والتضييق على أهلنا، تحت ذريعة إنفاذ أوامر الهدم للبيوت غير المرخصة”.

وشددت البلدية على أن مثل هذه الزيارات لا تحمل أي بُعد مهني أو قانوني، بل هي “زيارات استعراضية هدفها التحريض والوعيد، على نهج الوزير المعروف بخطابه العنصري ضد العرب عامة وأهل الداخل الفلسطيني خاصة”.

لا أهلا ولاسهلا

وختمت البلدية بيانها بالقول “لا أهلا ولا سهلا بمثل هذه الزيارات، ولا مكان للعنصرية في مدينتنا. أم الفحم ستبقى عصية على سياسات الترهيب”.

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بن غفير خلال جولته قوله إن “الشرطة ستواصل العمل ضد البناء غير المرخص في جميع أنحاء البلاد، بعد عقود من الاستهتار والإهمال وعدم تطبيق القانون”، على حد تعبيره.

وتُعرف أم الفحم، التي يسميها أهلها أيضا “أم النور”، بأنها واحدة من أبرز المدن العربية داخل أراضي 1948، وتقع شمال الداخل الفلسطيني المحتل ضمن منطقة حيفا، وتبعد نحو 120 كيلومترا عن القدس.