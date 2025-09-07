ترامب يهدد: “شيكاغو ستعرف لماذا اصبح اسمها وزارة الحرب” وحاكم إلينوي يتحدى “لن نخضع للإرهاب”

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت بنشر قوات الجيش في مدينة شيكاغو لمكافحة الجرائم ما يهدد بتصعيد التوتر في البلاد بسبب المخاوف من نشر الجيش في مدن عدة تعد من معاقل الديموقراطيين الانتخابية.

ونشر ترامب في وقت سابق قوات تابعة للحرس الوطني في العاصمة واشنطن وكلفها بالتعاون مع أجهزة فيدرالية بتنفيذ عمليات توقيف وترحيل، ما أثار ردود فعل غاضبة بين السكان.

وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشيال “شيكاغو على وشك أن تعرف لماذا تغير اسمها الى وزارة الحرب”.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من قيام ترامب بتوقيع أمر تنفيذي يقضي بتغيير مسمى وزارة الدفاع الأمريكية إلى “وزارة الحرب”، معتبرا أن ذلك يوجه “رسالة نصر” إلى العالم.

من جانبه أعرب حاكم ولاية إيلينوي التي تقع مدينة شيكاغو ضمن نطاقها عن رفضه منشور ترامب.

وفي منشور للحاكم جاي بي بيرتزكر على منصة إكس قال “رئيس الولايات المتحدة يهدد بالدخول في حرب مع مدينة أميركية، هذه ليست نكتة، ليس هذا طبيعيا”.

The President of the United States is threatening to go to war with an American city. This is not a joke. This is not normal. Donald Trump isn't a strongman, he's a scared man. Illinois won’t be intimidated by a wannabe dictator. pic.twitter.com/f87Zek7Cqb — Governor JB Pritzker (@GovPritzker) September 6, 2025

وأضاف”دونالد ترامب ليس قويا بل رجل مرعوب ولن تخضع إيلينوي لإرهاب شخص يسعى لأن يصبح ديكتاتورا”.

وسبق أن نشر ترامب الآلاف من عناصر الحرس الوطني ومشاة البحرية في لوس أنجلوس في يونيو/ حزيران بهدف مساعدة الشرطة في حملتها للسيطرة على الاحتجاجات والاضطرابات التي أثارتها حملته ضد الهجرة غير النظامية.

كما أمر بنشر الحرس الوطني في واشنطن الشهر الماضي في خطوة قال إنها عززت الأمن في المدينة.

وهدد الرئيس الجمهوري مرارا بنشر آلاف الجنود في معاقل للديموقراطيين مثل شيكاغو وبالتيمور، معتبرا أن ذلك يسهم في مواجهة “ارتفاع معدلات الجريمة” في ظل وجود عدد كبير من المهاجرين غير القانونيين.