“حرب روحية”.. السفير الأمريكي في إسرائيل يعرض رؤيته للصراع بين إسرائيل وحماس (فيديو)

أدلى السفير الأمريكي في إسرائيل، مايك هاكابي، بتصريحات مثيرة للجدل، ادّعى فيها أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو جزء من “معركة الخير ضد الشر”، وأن دعم إسرائيل يأتي لأنها “تدافع عن رب إبراهيم”، بحسب زعمه.

وقال هاكابي في لقاء تلفزيوني مع شبكة (إن بي سي) إنه لا يمكن لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تبقى في غزة. ونفى في تصريحاته أن الحديث عن مجاعة واسعة في القطاع هو “خطأ كبير”، وأن إسرائيل ليست المسؤولة عنها.

“حرب روحية وليست سياسية”

وادعى هاكابي أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة “حرب روحية وليست سياسية”، واصفا إياها بـ”المعركة بين الخير والشر، والجنة والنار”. وأضاف أن “الشر الذي تمثله حماس لا يُفسَّر فقط بالضغوط الاجتماعية أو الاقتصادية، بل هو شر يخرج من أقوى القوى الشيطانية على الأرض”، وفق زعمه.

السفير الأمريكي في #إسرائيل يعرض رؤيته للصراع بين إسرائيل وحمـ ـاس‌#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ey5M1H0XlZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 7, 2025

“دعم مسيحي لتقاليد الرب”

وتابع السفير أن على المسيحيين في الولايات المتحدة والعالم أن يدركوا أنهم ليسوا مطالبين بدعم إسرائيل من منطلق سياسي فقط، بل لأنها “تدافع عن تقاليد رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وتحمي القانون والشريعة وأساس الحضارة الغربية”.

وزعم هاكابي أن تهديدات حماس لا تستهدف الإسرائيليين وحدهم، بل المسيحيين أيضا، داعيا الجميع إلى “اختيار جانب واضح في المعركة”.

ومايك هاكابي هو سياسي أمريكي بارز شغل منصب حاكم ولاية أركنساس من 1996 إلى 2007، كما ترشح مرتين للرئاسة عن الحزب الجمهوري، وهو والد المتحدثة باسم البيت الأبيض السابقة سارة ساندرز. يُعرف هاكابي بمواقفه اليمينية المتطرفة ودعمه القوي لإسرائيل، وكان من أبرز الشخصيات المقربة من الرئيس دونالد ترامب.

وفي مناسبات عديدة، عبَّر هاكابي عن دعم مطلق للسياسات التي تنتهجها حكومة بنيامين نتنياهو بما في ذلك التوسع الاستيطاني، وسبق أن تحدث عن “حق إلهي” لإسرائيل في الضفة، كما قال عام 2017 إنه “لا يوجد شيء اسمه الضفة الغربية“.

كما أيَّد هاكابي الخطة التي اقترحها ترامب مطلع العام الجاري لنقل سكان غزة إلى دول أخرى. وفي يونيو/حزيران الماضي، طرح فكرة إقامة دولة فلسطينية على أراض فرنسية، وذلك في سياق الرد على مطالبة باريس بقيام دولة فلسطينية. وقال هاكابي خلال لقاء تلفزيوني في فبراير/شباط الماضي “أعتقد أننا سنحقق تغييرا له أبعاد توراتية في الشرق الأوسط خلال ولاية ترامب“.