زوجة الرئيس السوري تلقي كلمة مؤثرة خلال حفل تخرجها بجامعة إدلب (فيديو)

ألقت السيدة لطيفة الدروبي، عقيلة الرئيس السوري أحمد الشرع، كلمة بمناسبة حفل تخرجها في جامعة إدلب بقسم اللغة العربية.

وفي الكلمة، قالت لطيفة: “أكون معكم اليوم لا كسيدة أولى، بل كطالبة سورية حملت في قلبها حلما، وسارت إليه رغم التحديات لتتم مسيرتها العلمية في جامعة إدلب الغالية”.

وأضافت: “أقف اليوم على أرض صمدت، أرض جرحتها الحرب، فأنبتت أملا، وأزهرت علما. واحتضنت آلاف القصص التي تنبض بالحياة”.

وتابعت: “اسمحوا لي أن أتوجه بشكر خاص إلى من آمن بأهمية العلم، وكان الداعم الأول لي كامرأة وزوجة، وطالبة علم، السيد الرئيس أحمد الشرع”.

ويُظهر الفيديو لقطات للسيدة لطيفة وهي تقف بجوار زوجها الرئيس السوري أحمد الشرع لحظة التكريم.

وكانت كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة إدلب قد أقامت حفلا لتخريج دفعة جديدة من طلابها تحت اسم “دفعة النصر والتحرير”، بحضور الرئيس أحمد الشرع.

وشارك في الحفل عدد من الخريجين والخريجات، من بينهم السيدة لطيفة (عقيلة الرئيس) التي نالت شهادة التخرج من قسم اللغة العربية في الكلية.