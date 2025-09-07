سرايا القدس تقصف مستوطنة “نتيفوت” والإنذارات تدوي في غلاف غزة (فيديو)

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد عبر قناتها الرسمية على “تليغرام”، قصف مستوطنة “نتيفوت” الإسرائيلية بصاروخين، مؤكدة أن العملية تأتي في إطار الرد على ما وصفته بـ”جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا”، وذلك ضمن معركة طوفان الأقصى.

من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قذيفتين صاروخيتين أُطلقتا من غزة نحو نتيفوت، حيث تمكنت منظومة “القبة الحديدية” من اعتراض إحداهما، بينما سقطت الثانية في منطقة مفتوحة دون أن تسفر عن إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأشارت الهيئة إلى أن آخر قذيفة صاروخية أُطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة كانت قبل نحو 3 أسابيع.

#عاجل متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة غلاف غزة وبلدة نتيفوت فالحديث عن اطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من وسط قطاع غزة حيث تم اعتراض احداها بينما سقطت الثانية في منطقة مفتوحة — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 7, 2025

وفي السياق ذاته، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في نتيفوت ومناطق عدة ضمن ما يُعرف بـ”غلاف غزة”، معلنا أن 3 صواريخ أُطلقت من وسط القطاع، تم اعتراض 2 منها، بينما سقط الثالث في منطقة مفتوحة.

لكن جيش الاحتلال عاد بعد دقائق ليصدر رواية أخرى تحدث فيها عن إطلاق صاروخين فقط، اعترض أحدهما وسقط الآخر دون أن يتسبب في خسائر.

ويُعَد إطلاق الصواريخ اليوم جزءا من سلسلة هجمات متصاعدة تنفذها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استمرار عدوانه على القطاع منذ نحو عامين.