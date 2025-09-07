شاهد: لحظة قصف نادي الجزيرة وسط غزة (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر إن 15 شخصا أصيبوا بعد قصف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي نادي الجزيرة، وسط مدينة غزة، اليوم الأحد.

وأظهرت صور خاصة لقناة الجزيرة مباشر لحظة الاستهداف الإسرائيلي للنادي الذي يستخدم كمركز إيواء.

واستقبل مستشفى السرايا الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم، 15 إصابة، بينهم 10 إصابات معظمهم من الأطفال جراء استهداف نادي الجزيرة.

ومنذ أيام، بدأ جيش الاحتلال حملة واسعة من القصف والغارات الجوية التي تستهدف مدينة غزة، خاصة الأبراج السكنية بهدف تهجير من بها من السكان والنازحين، ضمن حربه التي يشنها على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.