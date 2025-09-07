شهيدان وجرحى بمدنية غزة وجيش الاحتلال يستهدف برج الرؤيا (فيديو)

استهدفت غارة إسرائيلية برج الرؤيا في مدينة غزة والذي يتكون من 7 طوابق ويضم أكثر من 30 شقة، وفق ما أفاد مراسل الجزيرة مباشر.

وفي وقت سابق أفاد مراسلنا، مساء الأحد، بوقوع قصف إسرائيلي في عدة أماكن بمدينة غزة أسفر عن استشهاد عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

واستهدف القصف منزلا في حي التفاح، ما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة آخرين، كما طال قصف آخر منزلا في حي الدرج شرقي المدينة، وفقا لما أفاد به مراسلنا.

وفي وسط غزة، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مقر نادي الجزيرة بعد أن أُجبرت مئات الأسر على النزوح من داخله.

وأوضح المراسل أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف المناطق الشرقية من حي الشيخ رضوان شمالي غزة، فيما فرض جيش الاحتلال حصارا على الحي، ويستهدف أي تحركات في المنطقة بشكل مباشر.

وفي وقت سابق، أنذر جيش الاحتلال الفلسطينيين في عمارة الرؤيا وخيام النازحين المجاورة لها بحي الرمال بمدينة غزة بالإخلاء فورا قبل مهاجمتها.

ووجه الجيش إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة غزة في البلوكات 726 و727 و784 و786، وتحديدا في عمارة الرؤيا المحددة بالأحمر والخيام المجاورة لها، والواقعة في مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية.

وفي بيان نشره عبر منصة (إكس)، قال جيش الاحتلال إنه “سيهاجم المبنى في الوقت القريب، بدعوى وجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره”، وفق زعمه.

وأوضح أن على الفلسطينيين إخلاء المبنى بشكل فوري والتوجه جنوبا نحو المنطقة التي يزعم أنها إنسانية في مواصي خان يونس جنوبي القطاع.

#عاجل ‼️ إنذار عاجل ومتكرر إلى سكان مدينة غزة في البلوكات 726, 727, 784, 786 وتحديدًا في عمارة الرؤيا المحددة بالأحمر والخيم المجاورة لها والواقعة في مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية ⭕️سيهاجم جيش الدفاع المبنى في الوقت القريب نظرًا لوجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو… https://t.co/ePXLvF8rRC — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 7, 2025

وأمس السبت، دمر جيش الاحتلال برج السوسي السكني غربي مدينة غزة، والذي يتكون من 15 طابقا ويضم أكثر من 60 شقة، غداة تدميره برج مشتهى السكني بالمدينة، وسط مخاوف من تداعيات القصف على أوضاع نحو مليون فلسطيني يسكنون بالمدينة، معظمهم نازحون.

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، إن إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 دمرت 88% من البنى التحتية في قطاع غزة بما يشمل المنازل، وأنه لم يعد لمعظم النازحين الفلسطينيين أماكن يعيشون فيها إلا المدارس وبعض مباني الجامعات.

وتأتي هذه الاستهدافات للمباني السكنية الشاهقة، عقب إعلان جيش الاحتلال، السبت، توسيع عملياته العسكرية في مدينة غزة ضمن عربات غدعون 2، ودعوته المدنيين للتوجه جنوبا نحو المنطقة التي يدعي أنها إنسانية في مواصي خان يونس جنوبي القطاع.

وبعد أكثر من 3 أسابيع من القصف المكثف، أعلن جيش الاحتلال رسميا، في 3 سبتمبر/أيلول الجاري، إطلاق عملية عربات غدعون 2 لاحتلال مدينة غزة بالكامل، ما أثار انتقادات واحتجاجات في إسرائيل، خوفا على حياة الأسرى والجنود.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الإبادة 64 ألفا و368 شهيدا، و162 ألفا و367 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 387 فلسطينيا، بينهم 138 طفلا.