طفل فلسطيني يودع والده الشهيد بكلمات مؤثرة وبكاء مرير (فيديو)

طفل يودع والده الشهيد ويؤكد حماية عائلته
Published On 7/9/2025
آخر تحديث: 08:31 PM (توقيت مكة)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل فلسطيني يودع والده الشهيد بكلمات مؤثرة.

ويظهر الطفل في المقطع وهو يخاطب والده قائلا: “يا أبي رد عليّ، والله ما أنت خسارة في ربنا”.

وأضاف الطفل موجها حديثه إلى أبيه: “أنا بدير بالي على إخواتي ما تخاف”، ثم يتابع باكيا: “والله ما تخاف يابا”، “إوع تخاف بالمرة يابا”.

ويختتم الطفل وداعه بالقول: “رح دير بالي على أمي وإخواتي يابا”.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الإبادة 64 ألفا و368 شهيدا، و162 ألفا و367 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 387 فلسطينيا، بينهم 138 طفلا.

المصدر: الجزيرة مباشر

