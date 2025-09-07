عوائد “مخطوطة يهودية” لدعم غزة.. واقعة في البوسنة تثير غضب إسرائيل (فيديو)

أثار قرار تبرع متحف البوسنة الوطني بالأموال التي جُمعت من عرض مخطوطة يهودية ثمينة إلى فلسطين جدلا واسعا في إسرائيل.

لكن رغم الضجة والضغوط التي طالت المتحف من بعض المجتمعات اليهودية، فإن إدارته تتمسك بموقفها الداعم لغزة في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية.

وقال مدير المتحف مرساد سياريتش “إنها بالتأكيد لفتة سياسية، ونعم اخترنا جانبا واحدا، لأنه لا ينبغي أن نتظاهر بالحياد تجاه ما يحدث في غزة. فعل ذلك هو في الواقع انحياز إلى جانب الشر”.

“ليس مقصودا معاداة اليهود”

وأشار إلى أن اللفتة لا يُقصد بها معاداة اليهود، مضيفا “لقد تلقينا العديد من الرسائل والمكالمات الهاتفية من العديد من اليهود من جميع البلاد، وليس فقط من البوسنة والهرسك، الذين أيدوا هذا الإجراء”.

على الجانب الآخر، تحدث جاكوب فينشي، رئيس المجتمع اليهودي في البوسنة والهرسك، عن رأيه بشأن هذه المبادرة، بقوله “إنها لفتة لطيفة وإنسانية للغاية، لكنني لم أسمع عن أي شخص آخر قام بشيء مماثل، وبصرف النظر عن ذلك، فقد سمعت الكثير من الانتقادات الموجهة إلى المتحف الوطني في سراييفو لقيامه بهذه المبادرة”.

“طريقة جديدة لدعم غزة”

من جهتها، قالت عالمة الآثار الإيطالية المؤيدة لهذه المبادرة، سيلفيا إيناودي، إن هذه طريقة جيدة من طرق كثيرة لدعم الفلسطينيين في غزة.

وتضمَّن بيان المتحف هذه الكلمات “ستُستخدم عائدات بيع المنشور «سراييفو هاغادا – الفن والتاريخ»، وكذلك عائدات تذاكر مشاهدة «ساراييفو هاغادا»، لتقديم الدعم لشعب فلسطين الذي يعاني إرهابا منهجيا ومدبرا ووحشيا، بشكل مباشر من قِبل دولة إسرائيل، وبشكل غير مباشر من قِبل جميع الذين يدعمون أو يبررون أفعالها الشائنة”.

مخطوطة “سراييفو هاغادا” التي ستذهب أموال عرضها إلى الأراضي الفلسطينية لمساعدة سكان غزة، تعود إلى القرن الرابع عشر، وتُعَد من أقدم النصوص من نوعها في العالم، ويُقدَّر ثمنها بملايين الدولارات.

وبحسب صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، تعرَّض المتحف لانتقادات شديدة من الجماعات اليهودية التي اتهمته بـ”استغلال” و”تسييس” و”إهانة” اليهود.

وخلَّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 64 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 160 ألف جريح، وآلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة، ومجاعة واسعة، وفق تقارير منظمات تابعة للأمم المتحدة.