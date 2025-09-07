سياسة|الجولان السوري المحتل

لماذا يطالب المستشار الإعلامي للرئيس السوري بحل الإخوان المسلمين؟

دكتور أحمد موفق زيدان المستشار الإعلامي للرئيس السوري
كشف المستشار الإعلامي للرئيس السوري أحمد الشرع عن مطالبته بحل جماعة الإخوان المسلمين في البلاد لأسباب تتعلق بمراعاة الظروف الدولية والانتقالية التي تمر بها سوريا.

وفي حديث مع المسائية على شاشة الجزيرة مباشر قال الدكتور أحمد موفق زيدان إن سوريا تمر بمرحلة العبور من ثورة شعبية متعبة إلى دولة لا يمكن للكتل السياسية أوة الأحزاب أن تكون مجدية حسب رأيه.

وقال زيدان “الكل ينبغي أن ينخرط في عملية بناء الدولة، وبعد ذلك بعد خمس سنين كما قال الأخ الرئيس ربما تفتح الأمور لأحزاب سياسية وهذه الأحزاب السياسية تتنافس في خدمة الشعب السوري”.

وكان زيدان قد طالب الجماعة بالمبادرة بإعلان حل نفسها في مقال على الجزيرة قبل أيام

وأوضح زيدان أن الحركة تواجه بعض المشاكل في مدى مقبوليتها على المستويات الدولية والعربية والإقليمية، وربما يكون من الأفضل حسب رأيه الاقتداء بموقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية عندما محى كلمة رسول الله من اتفاق الصلح بعد اعتراض سهيل بن عمرو عليها حرصا على إتمام الصلح.

