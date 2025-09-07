مقاطع توثق لحظات القصف العنيف في مدينة غزة (فيديو)

وثقت عدة مقاطع مصورة لحظات قصف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من مدينة غزة، اليوم الأحد، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن القصف أسفر عن تدمير أكثر من 50 بناية بشكل كلي و100 بناية أخرى بشكل جزئي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أن 50 شخصا على الأقل استشهدوا في قطاع غزة نتيجة عمليات القصف المتواصلة، مشيرة إلى أن 46 شخصا على الأقل استشهدوا في شمالي القطاع.

ووثق مقطع لحظة قصف برج الرؤيا بمدينة غزة، وقال مراسل الجزيرة مباشر إن القصف أسفر عن استشهاد شخص. كما تعرض حي الدرج في مدينة غزة إلى استهداف مركز من قبل جيش الاحتلال.

كما أظهرت صور خاصة لقناة الجزيرة مباشر لحظة قصف جيش الاحتلال نادي الجزيرة، وسط مدينة غزة. وقال مراسل الجزيرة مباشر إن القصف أسفر عن إصابة 15 شخصا، أغلبهم من الأطفال.

وجاء القصف بعد إجبار مئات الأسر على النزوح من داخل النادي، الذي يستخدم مركز إيواء. وأظهرت صور خاصة للجزيرة مباشر إصابة عدد كبير من الأطفال من النازحين.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن شخصين على الأقل استشهدا وجرح عدد آخر إثر قصف استهدف منزلا بحي التفاح، كما استشهد شخص وأصيب آخر جراء قصف استهدف شارع الجلاء.

وأفاد المراسل بشن الاحتلال غارات استهدفت منازل في حي الصحابة شرقي مدينة غزة، في حين استهدف قصف مدفعي المناطق الشرقية من حي الشيخ رضوان، شمالي المدينة، بالتزامن مع إطلاق المروحيات النار على المنطقة.

ووثق مقطع خاص للجزيرة مباشر لحظة استهداف مئذنة مسجد البلد القديم في دير البلح، باستخدام مسيرة مفخخة بمدينة دير البلح.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ أيام، حملة واسعة من القصف مستهدفا مدينة غزة، خاصة الأبراج السكنية بهدف تهجير من بها من السكان والنازحين.