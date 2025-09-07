من الكنعانيين إلى الطوفان.. تاريخ غزة في 5 محطات بالذكاء الاصطناعي (شاهد)

في ظل قرار إسرائيل إعادة احتلال مناطق واسعة من قطاع غزة وتهجير سكانه، سلطت وحدة الذكاء الاصطناعي في الجزيرة مباشر الضوء على تاريخ قطاع غزة وأبرز محطاته في هذا التقرير.

التأسيس

غزة أسَّسها الكنعانيون على ساحل المتوسط، في القرن الخامس عشر قبل الميلاد، مركزا تجاريا. وفتحها المسلمون عام 13هـ/637م كأول مدينة فلسطينية يدخلونها.

الازدهار والاحتلال

عاشت غزة 5 قرون من الازدهار قبل أن يحتلها الصليبيون سنة 1099م، وبعد نحو 80 سنة نجح صلاح الدين الأيوبي في تحرير المدينة وتحويلها إلى جسر استراتيجي بين مصر والشام.

دخول بريطانيا

حديثا، سقطت غزة بيد البريطانيين عام 1917 خلال الحرب العالمية الأولى، لتشهد فصلا جديدا من النضال تجسَّد في ثورة 1929 والإضراب الكبير عام 1936.

وفي حرب عام 1948، شكَّل القطاع جبهة رئيسية للمواجهة العربية الإسرائيلية، كما تحوَّل إلى ملجأ لعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين أُجبروا على ترك ديارهم قسرا.

الإدارة المصرية

بعد النكبة، أصبح القطاع تحت إدارة مصر التي أنشأت فيه حكما محليا، حتى عام 1967 عندما احتلت إسرائيل القطاع.

انتفاضة ومقاومة

اشتعلت روح المقاومة في غزة، وانطلقت من جباليا عام 1987 الانتفاضة الأولى، التي شهدت تأسيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ليصبح القطاع في قلب المواجهة مع الاحتلال.

فك الارتباط

وعقب عملية فك الارتباط الإسرائيلي مع القطاع عام 2005، دخلت غزة مرحلة من الحصار الدائم، وتعرضت لحروب واعتداءات متكررة منها أعوام 2008 و2012 و2014 و2021.

طوفان الأقصى

في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، انطلق من غزة “طوفان الأقصى” كأكبر هجوم للمقاومة على إسرائيل، ومنذ ذلك الحين يشن الاحتلال حرب إبادة جماعية بحق أهالي القطاع، مخلّفا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين فضلا عن تدمير واسع للبنى التحتية والمنشآت.