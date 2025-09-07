سياسة|اليابان

موجة رفض عارمة لإسرائيل في أكبر تجمُّع تقني ياباني لعام 2025 (شاهد)

مظاهرة في طوكيو تضامنا مع غزة (الأناضول)
Published On 7/9/2025
|
آخر تحديث: 04:58 PM (توقيت مكة)

أقدم مواطنون يابانيون مؤيدون لفلسطين على تعطيل فعاليات مؤتمر “سايبرتك طوكيو 2025″، احتجاجا على مشاركة شركات إسرائيلية فيه.

وردد المتظاهرون عبارات، منها “جميعكم قتلة مشاركون في الإبادة الجماعية” و”فلسطين حرة”.

ويوم الجمعة الماضي، تجمَّع مؤيدون لفلسطين أمام الفندق الذي يستضيف الحدث، معلنين رفضهم لمشاركة إسرائيل في المؤتمر، ومرددين هتافات داعمة لفلسطين وصل صداها داخل الفندق.

وأعلنت مجموعة تعرّف نفسها بأنها فلسطينية في اليابان رفضها التام لتعاون المؤتمر مع الاحتلال.

ويُعَد المؤتمر واحدا من أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والتكنولوجيا الرقمية، إذ يجمع خبراء وشركات وحكومات لعرض أحدث الابتكارات والحلول التقنية في مجالات حماية البيانات والأمن الالكتروني والذكاء الاصطناعي والاتصالات.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان