نتنياهو: 100 ألف شخص غادروا مدينة غزة وأفضّل الانتظار في الحرب (فيديو)
صرَّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن عمليتهم الأخيرة في جنوب غزة تأتي ضمن جهودهم لتدمير ما سماه “المحور الإيراني”، مضيفًا أنهم وجهوا ضربات قوية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله اليمنية “لكن الضربة الأشد كانت ضد إيران”، على حد زعمه.
توسيع العمليات العسكرية
وقال في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن 100 ألف شخص غادروا مدينة غزة حتى الآن، زاعمًا أن “حماس تحاول أن تمنع خروج الناس”.
وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع من عملياته العسكرية على أطراف مدينة غزة وداخلها لقتل من وصفهم بـ”مخربي النخبة” الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وادّعى أن الجيش يعمل على تدمير بنى تحتية وأبراج “إرهابية” في غزة، وأقام منطقة إنسانية للسماح للسكان بالخروج إلى أماكن آمنة، بحسب زعمه.
وشدد نتنياهو على أن بلاده ستواصل القتال لتحقيق جميع أهداف الحرب، قائلًا “أدرك الكلفة الدبلوماسية التي نتحملها جراء ذلك”.