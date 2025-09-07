هجوم يمني بالمسيَّرات يضرب مطار رامون جنوب إسرائيل ويعطل حركة الملاحة (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن طائرة مسيَّرة أُطلقت من اليمن سقطت داخل قاعة المسافرين في مطار رامون الدولي جنوبي فلسطين المحتلة، مما أسفر عن إصابة شخص واحد بجروح طفيفة وتعطيل حركة الطيران.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحادثة وقعت بعد اعتراض سلاح الجو الإسرائيلي 3 مسيَّرات، رُصدت في وقت سابق وهي تتجه من الأجواء اليمنية نحو إسرائيل.

وأكد جيش الاحتلال أن 2 من هذه المسيَّرات تم اعتراضهما قبل دخول المجال الجوي، بينما تمكنت الثالثة من اختراق الدفاعات والوصول إلى المطار.

إغلاق المجال الجوي

ووفقا لهيئة المطارات الإسرائيلية، فقد تم إغلاق المجال الجوي فوق مطار رامون بشكل فوري، وجرى تعليق جميع عمليات الإقلاع والهبوط حتى إشعار آخر.

وأوضحت الهيئة أنها تعمل على “إعادة الحركة الجوية إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن”، بينما هرعت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى المكان للتعامل مع الأضرار.

لم يتم تفعيل صفارات الإنذار

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن الانفجار تسبب في حالة من الهلع بين المسافرين والعاملين في المطار، بينما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل الإعلام الإسرائيلية لحظة سقوط المسيَّرة داخل قاعة المسافرين وتصاعد الدخان منها.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن الحادثة “قيد التحقيق”، مشيرا إلى أنه لم يتم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة المطار قبل سقوط المسيَّرة.

من جانبها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن المسيَّرة التي أصابت المطار نجحت في دخول الأجواء عبر شبه جزيرة سيناء.

وأشار موقع (يسرائيل هيوم) إلى أن استهداف مطار رامون الدولي يحمل “دلالة استراتيجية خطيرة”، لأنه ثاني أكبر مطار في إسرائيل بعد مطار بن غوريون.

وأضاف أن المسيَّرات القادمة من اليمن باتت تشكل تهديدا متزايدا للبنية التحتية الحيوية الإسرائيلية، رغم بُعد المسافة.

“ما ينتظركم أصعب”

من ناحيت، دوّن المكتب السياسي لجماعة أنصار الله، حزام الأسد، منشورًا بالعبرية قال فيه “الانتقام لم يبدأ بعد وما ينتظركم أصعب”.