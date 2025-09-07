هيئة البث: إسرائيل منحت الضوء الأخضر لاقتراح قدمته الإدارة الأمريكية لحماس

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الأحد، بأن تل أبيب منحت الضوء الأخضر لاقتراح قدمته الإدارة الأمريكية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن “مقترح الإدارة الأمريكية لحماس يتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى، وإلغاء عملية (عربات غدعون 2)، والشروع في تفاوض لإنهاء الحرب”.

وفي هذا السياق، أوضحت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين أن “اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمثل فرصة لتحقيق تقدم حقيقي، ودعت الحكومة للإعلان عن دعمه بشكل غير مشروط”.

وأضافت الهيئة أنه “إذا كان الاقتراح المنسوب لرئيس الولايات المتحدة قد وُضع فعلًا على الطاولة، فإنه يمثل فرصة لتحقيق اختراق حقيقي”.

وأكدت هيئة عائلات الأسرى أن “ترامب قدم اقتراحا لاتفاق شامل لإطلاق سراح جميع الأسرى الـ48 وبينهم قتلى على الفور ووقف الحرب طوال مدة المفاوضات، وأن تقديم ضمان شخصي من رئيس الولايات المتحدة يُعد خطوة تاريخية لا مثيل لها”.

كما أشارت الهيئة إلى أن “الاتفاق سيدعم ترتيبا إقليميا واسعا، ويؤدي إلى إطلاق سراح جميع الأسرى، ويسمح للجنود والاحتياط بالعودة إلى بيوتهم، وإعادة تأهيل أسرهم ومصادر رزقهم، ويمهد الطريق لأمن إسرائيل وينهي حربا طويلة مستمرة منذ ما يقرب من عامين”.