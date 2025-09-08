أول تعليق من الرئاسة الفلسطينية على “عملية راموت”

أصدرت رئاسة السلطة الفلسطينية بيانا، اليوم الاثنين، تعقيبا على حادث إطلاق النار عند مفترق راموت في القدس المحتلة الذي أسفر عن مقتل 6 إسرائيليين وإصابة آخرين.

وجددت الرئاسة في بيانها تأكيدها على “رفض وإدانة أي استهداف للمدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، ونبذ جميع أشكال العنف والإرهاب أيا كان مصدره”.

وأكدت أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا بدون إنهاء الاحتلال، ووقف أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإرهاب المستوطنين في الضفة، بما فيها القدس المحتلة.

وشدد البيان على أن نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الدولة المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق الأمن والسلام للجميع، هو الكفيل بإنهاء دوامة العنف بالمنطقة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أعلنت ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في راموت إلى 6، وإصابة 30 آخرين، بينهم حالات خطيرة، في حين “تم تحييد المنفذين”.