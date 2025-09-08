ترامب: أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بشأن غزة “قريبا جدا”

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه يعتقد أنه بالإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبا جدا.

وأضاف في تصريحات للصحفيين “أجرينا مناقشات جيدة جدا بشأن غزة ونعمل على حل يعيد جميع الرهائن”، مردفًا “غزة مشكلة كبيرة لإسرائيل والشرق الأوسط ونعمل على حلها”.

وجاءت تصريحات ترامب في وقت هدد فيه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، صباح اليوم، بتوسيع العمليات العسكرية في غزة، متوعدا باستهداف المزيد من الأبراج السكنية وتدمير البنية التحتية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما لم يتم إطلاق سراح أسرى الاحتلال وإلقاء السلاح. وكتب عبر منصة إكس “سيضرب اليوم إعصار هائل سماء مدينة غزة”.

وفي وقت سابق، وجه ترامب في منشور على منصته “تروث سوشيال” ما قال إنه “تحذير أخير” لحركة حماس من أجل التوصل إلى اتفاق لعودة الأسرى الإسرائيليين يوقف الحرب في قطاع غزة، على حد قوله.

وأمس الأحد، أكدت حركة حماس أنها ترحب بأي جهود دولية تسهم في وقف الحرب الدائرة على قطاع غزة، مؤكدة استعدادها “الفوري” للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث اتفاق شامل يفضي إلى إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين، وإنهاء العدوان المستمر على القطاع.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد نقلت عن مصادر دبلوماسية أن المحادثات بين واشنطن وحماس استؤنفت بعد انقطاع دام عدة أسابيع، وأن المرحلة الأولى من الخطة الأمريكية تشمل خطوات عملية نحو تسوية كاملة، بما في ذلك دخول القوات والمنظمات الدولية إلى الأراضي التي ستخليها إسرائيل، لتتحمل المسؤولية المدنية والأمنية هناك.