تصعيد جديد.. إسبانيا تستدعي سفيرتها في إسرائيل للتشاور

أعلنت إسبانيا، اليوم الاثنين، استدعاء سفيرتها في إسرائيل للتشاور، عقب اتهام وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر مدريد بمعاداة السامية.

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان إنها “استدعت سفيرة إسبانيا في تل أبيب للتشاور في مواجهة الافتراءات حيال إسبانيا والاجراءات غير المقبولة حيال اثنين من أعضاء الحكومة”.

بدورها، قالت الحكومة الإسبانية إن “الإجراءات التي أعلنها رئيس الحكومة بشأن الوضع غير الإنساني في غزة والضفة تستجيب لمشاعر أغلبية مواطنينا، وتتماشى مع دفاعنا عن السلام وحقوق الإنسان”.

وأضافت أن “حظر إسرائيل دخول اثنين من أعضاء حكومتنا إلى إسرائيل غير مقبول، ونرفض الاتهامات بمعاداة السامية”.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز “اتخاذ خطوات جديدة، وتنفيذ 9 إجراءات إضافية فورية لوضع حد للإبادة الجماعية في (قطاع) غزة، وملاحقة مرتكبيها ودعم السكان الفلسطينيين”.

وتشمل الإجراءات منع السفن والطائرات المتجهة إلى إسرائيل، التي تحمل أسلحة، من الرسو في الموانئ الإسبانية أو دخول المجال الجوي الإسباني.

وعقب الإعلان، هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر مدريد، متهما قادة إسبانيا الحاليين بتجاهل ما ارتكبته إسبانيا من أكبر عمليات التطهير العرقي بحق الشعب اليهودي، على حد وصفه.

وقال ساعر “لسنا بحاجة إلى إسبانيا للدفاع عن أرض إسرائيل، وهم بحاجة إلينا”، معلنا عدم السماح لوزيرين إسبانيين بدخول إسرائيل.

وكتب على إكس “حماس تشيد بخطوات سانشيز ضد إسرائيل، وهذا وحده يوضح كل شيء. لكن سانشيز تورط مع الشعب الخطأ”.