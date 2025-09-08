جعجع: نرفض تأجيل الانتخابات النيابية وعلى حزب الله أن ينتقل إلى الشرعية (فيديو)
Published On 8/9/2025
طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها رافضا أي تفكير في التمديد للمجلس النيابي تحت أي ظرف أو ذريعة.
ودعا جعجع “حزب الله” إلى اتخاذ قرارات واقعية والانتقال من “اللاشرعية إلى الشرعية من خلال تسليم السلاح”.
أبرز تصريحات رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع:
- نتمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ونرفض أي تفكير للتمديد للمجلس النيابي تحت أي ظرف أو ذريعة.
- المسيرة بدأت في لبنان ولن تتوقف ولا عودة إلى الماضي المظلم.
- مطلوب إرساء علاقة جديدة بين لبنان وسوريا تقوم على الندية والاحترام المتبادل بعيدا عن التدخل في الشؤون الداخلية.
- يجب بدء العمل على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وسوريا والتعاون بين الجيشين لمنع أعمال التهريب.
- لا يمكن لأي فريق وحده أن يتحكم بمصير لبنان.
- أطالب حزب الله باتخاذ قرارات واقعية وتجنب المزيد من الانتحار.
- حان الوقت لحزب الله أن يعلم أن أي حرب داخل لبنان ستكون مدمرة.
- يجب على حزب الله الانتقال من طريق اللاشرعية إلى الشرعية من خلال تسليم السلاح.
- كل يوم يمر دون تسليم سلاح حزب الله يؤخر إعادة البناء والنهوض في لبنان لأشهر وسنوات ويؤخر عملية التنقيب عن النفط والغاز.
- لن نقبل بعد اليوم أن يتحكم فريق واحد بمصير الشعب اللبناني.
- أقصر طريق لإخراج إسرائيل من الجنوب ووقف اعتداءاتها هو قيام دولة فعلية في لبنان.
- السلاح لم يكن أبدا ضمانة أو مصدر حماية كما تدعون.
المصدر: الجزيرة مباشر