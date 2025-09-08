جعجع: نرفض تأجيل الانتخابات النيابية وعلى حزب الله أن ينتقل إلى الشرعية (فيديو)

طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها رافضا أي تفكير في التمديد للمجلس النيابي تحت أي ظرف أو ذريعة.

ودعا جعجع “حزب الله” إلى اتخاذ قرارات واقعية والانتقال من “اللاشرعية إلى الشرعية من خلال تسليم السلاح”.

أبرز تصريحات رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: