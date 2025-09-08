حظر مرور طائرات وسفن الأسلحة إلى إسرائيل.. إسبانيا تعلن 9 إجراءات فورية وتل أبيب ترد

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز، اليوم الاثنين، إن حكومته “قررت اتّخاذ خطوات جديدة وتنفيذ 9 إجراءات إضافية فورية لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة وملاحقة مرتكبيها ودعم السكان الفلسطينيين”.

وأوضح سانشيز أن هذه الخطوات تشمل منع السفن والطائرات المتجهة إلى إسرائيل، التي تحمل أسلحة، من الرسو في الموانئ الإسبانية أو دخول المجال الجوي الإسباني.

وأضاف أن الحكومة الإسبانية ستزيد مساعداتها للسلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وستفرض حظرا على السلع المصنعة في مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال سانشيز في كلمة بثها التلفزيون المحلي “نأمل أن تُشكل هذه الإجراءات مزيدا من الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته لتخفيف بعض المعاناة التي يتكبدها الشعب الفلسطيني”.

وأكد سانشيز أن إسبانيا ستمنع أي شخص يشارك بشكل مباشر في الإبادة الجماعية من دخول البلاد.

ردّ إسرائيل

وفي ردّ على ما أعلنه سانشيز، قال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر في بيان، اليوم، إن رئيس الوزراء الإسباني “يحاول صرف انتباه الرأي العام عن فضائح الفساد الداخلية”، ووصف قراراته بأنها “معادية للسامية”.

كما قررت إسرائيل منع وزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياث بيريث ووزيرة الشباب سيرا ريجو من دخول إسرائيل.

وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقد خلّف هذا العدوان أكثر من 64 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 160 ألف جريح، ودمارا شديدا في المباني والبنية الأساسية للقطاع، ومجاعة واسعة وفق تقارير الأمم المتحدة.