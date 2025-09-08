خلال 30 دقيقة.. هجوم يمني جديد على إسرائيل والإنذارات تدوي في إيلات وديمونا (شاهد)

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض ثلاث طائرات مسيّرة أُطلقت من اليمن، وذلك بعد إطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق جنوبي البلاد خلال نصف ساعة، حسبما أفادت هيئة البث الرسمية.

صفارات الإنذار تدوي

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في منطقة وادي عربة شمال إيلات، وكذلك في بئر أورا، بسبب “اختراق طائرة معادية”.

وأوضح الجيش الإسرائيلي لاحقا أن الاعتراض تم لطائرة مسيرة أُطلقت من اليمن في منطقة وادي عربة.

كما أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” بأن صفارات الإنذار قد دوت في ديمونا أيضا.

تصعيد الضربات

وأعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، أمس الأحد، تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد أهداف إسرائيلية باستخدام 8 طائرات مسيّرة، مؤكدة أن العملية جاءت “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة والتجويع في غزة“، بحسب البيان الذي تلاه المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع.

ومن جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أن طائرة مسيَّرة أُطلقت من اليمن سقطت داخل قاعة المسافرين في مطار رامون الدولي جنوبي فلسطين المحتلة، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص وتعطيل حركة الطيران.