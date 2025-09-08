ذعر وإرباك في إسرائيل.. استنفار لسلاح الجو وإغلاق مطار بن غوريون بزعم تسلل مسيَّرة من اليمن (فيديو)

شهدت إسرائيل حالة من الذعر والإرباك، مساء الاثنين، ترافقت مع إطلاق صفارات إنذار وإغلاق المجال الجوي بمطار بن غوريون، وسط تحليق مروحيات حربية بالأجواء بحثا عن طائرة مسيَّرة، قبل أن يعلن الناطق باسم جيش الاحتلال أن الأمر يتعلق بـ”إنذار خاطئ”.

وبدأ تسلسل الأحداث مع إعلان جيش الاحتلال في بيان “تفعيل صفارات الإنذار في منطقتي البحر الميت وجنوبي الضفة الغربية عقب تسلل طائرة مسيَّرة معادية”، حيث أشار إلى أن “المسيَّرة تحت متابعة سلاح الجو والحدث لا يزال جاريا، ويجب الاستمرار في الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية التي يتم تحديثها”.

وتزامن إعلان جيش الاحتلال مع ما نقلته إذاعته عن مصدر عسكري قوله إن “مسيَّرة من اليمن دخلت أجواء إسرائيل منذ 25 دقيقة وحتى الآن لم يُعثر عليها”، لافتا إلى “إغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون تحسبا لتمكُّن المسيَّرة من ضرب المطار”.

وبعد مدة من الترقب والارتباك، خرج جيش الاحتلال ببيان ثان، قال فيه إنه تعقيبا للإنذارات التي تم تفعيلها قبل فترة قصيرة، تبيَّن أن الأمر “إنذار خاطئ”.

استهداف مطار رامون في إسرائيل بثلاث مسيَّرات

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال اعتراض 3 مسيَّرات أُطلقت من اليمن، بينما “دوت صفارات الإنذار قرب مفاعل ديمونا ومطار رامون”.

وأفادت صحيفة هآرتس بأن “صفارات الإنذار دوت في منطقة النقب، قرب منشأة ديمونا للأبحاث النووية، بعد تسلل مسيَّرة مجهولة”، وهو الأمر الذي نفته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، حيث أشارت إلى أن “صفارات الإنذار أُطلقت في منطقة ديمونا نتيجة تشخيص خاطئ”.

في السياق نفسه، أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية تنفيذ عملية عسكرية، استهدفت مطار رامون في إسرائيل بـ3 طائرات مسيَّرة.

وفي بيان متلفز، قال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم أنصار الله “استهدفنا مطار اللد في يافا ومطار رامون في أم الرشراش وهدفا حساسا في (ديمونة) بفلسطين المحتلة، وحققت أهدافها بنجاح”.

وأشار إلى أن هذه العملية نُفذت “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وتأكيدا على ثبات موقف اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس”.

وأضاف سريع “تبارك القوات المسلحة (تابعة للجماعة) العمليات الجهادية المباركة في القدس وغزة، التي أكدت حيوية الشعب الفلسطيني وقدرة شبابه على تنفيذ عمليات نوعية، كما أظهرت هشاشة الإجراءات الأمنية للعدو مهما تشدد فيها”.

وتوجَّه سريع بالقول مخاطبا الفلسطينيين “مستمرون في إسنادكم والوقوف إلى جانبكم حتى وقف العدوان عليكم ورفع الحصار عنكم”.

وأمس الأحد، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال رصد 3 مسيَّرات أُطلقت من اليمن، ودخلت أجواء شبه جزيرة سيناء المصرية، وذكرت أنه جرى اعتراضها.

في حين أكدت جماعة أنصار الله إطلاق طائرات مسيَّرة، سقطت إحداها بمطار رامون، مما تسبب في إصابة إسرائيليين، وتوقف حركة الملاحة الجوية فيه.

وأثار الهجوم انتقادات في إسرائيل لعدم رصد منظومة الدفاع الجوي للمسيَّرة، مما حال دون إطلاق صفارات الإنذار، وأعلن جيش الاحتلال إجراء تحقيق.

وتهاجم جماعة أنصار الله إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيَّرة، وتستهدف سفنا مرتبطة بها أو متجهة نحوها، وتقول إن هجماتها تأتي ردا على الإبادة الجماعية المتواصلة التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.