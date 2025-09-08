رسائل من السيسي ضد إسرائيل أمام قمة بريكس (فيديو)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، رفض القاهرة بشكل قاطع لأي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.

وقال السيسي، في كلمة أمام القمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في تجمع “البريكس”، إن إسرائيل توسع عملياتها العسكرية في قطاع غزة بهدف إجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم وتنفيذ مخطط التهجير القسري.

وأضاف أن إسرائيل تمارس منذ قرابة عامين أبشع صور القتل والترويع في غزة مستخدمة التجويع سلاحا ضد المدنيين.

كما أكد الرئيس المصري إدانة بلاده ورفضها التام لمخططات إسرائيل فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة وبناء المستوطنات.

وأشار إلى أن “المشهد الدولي اليوم بات غارقا في ازدواجية فاضحة في المعايير، وانتهاك سافر لأحكام القانون الدولي، دون أدنى اكتراث أو مساءلة، في ظل إفلات ممنهج من العقاب”.

وحذر السيسي من أن “هذا الانحدار يقوض أسس السلم والأمن الدوليين، ويعيد البشرية إلى أجواء الفوضى واللا قانون، ويكرس استخدام القوة، كوسيلة لفرض الإرادة وتحقيق المآرب، على حساب الشرعية والعدالة”.

وأشار إلى أن “وضع مجلس الأمن الدولي يعد مثالا صارخا، على ما آل إليه حال المجتمع الدولي، من عجز وتراجع”

وقال إن هذا العجز انعكس سلبا على ثقة الدول في منظومة الأمم المتحدة، مما دفع “العديد من الدول، إلى المطالبة بإصلاح شامل لآليات عمل المجلس، بما في ذلك الدعوة الصريحة، إلى إلغاء حق النقض (الفيتو)”.

وأضاف أن حق الفيتو “تحول بمرور الزمن، إلى أداة لعزل المجلس عن الواقع الميداني، وجعله عاجزا عن أداء دوره المحوري، في تسوية النزاعات ووقف الحروب، رغم كونه الهيئة الأممية، المنوط بها حفظ السلم والأمن الدوليين”.