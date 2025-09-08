عملية راموت.. أول تعليق لنتنياهو من موقع إطلاق نار خلّف 6 قتلى إسرائيليين (فيديو)

زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير موقع هجوم راموت في القدس المحتلة، حيث توعد نتنياهو بملاحقة منفذي العملية وتشديد الإجراءات ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فيما هاجم بن غفير المحكمة العليا واتهمها بتقويض الردع.

وأدلى نتنياهو من موقع الحادث بتصريحات للصحفيين قال فيها:

“نخوض حربا متعاظمة ضد الإرهاب في عدة جبهات، من غزة والضفة حتى إيران وحزب الله“.

“سنزيد من شدة عملياتنا ضد الإرهاب، وسنلاحق كل من ساعد في تنفيذ عملية القدس”.

“سنهزم حماس ونحرر المختطفين”.

كما أثنى على جندي من لواء “الحشمونائيم” ومواطنين مسلحين تدخلوا وهاجموا منفذي الهجوم، مؤكدا أن “المحكمة العليا أيضا جزء من الحرب”، منتقدا توجهها نحو تخفيف ظروف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

“السلاح أنقذ الأرواح”

من جانبه قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير “شهدنا عملا بطوليا للجندي ومواطنين مسلحين من الحريديم، بفضل إصلاحات السلاح التي دفعت بها، وقد أثبتت أن السلاح ينقذ الأرواح”.

وانتقد بن غفير المحكمة العليا بشدة قائلا “قرار تحسين ظروف السجناء الأمنيين رسالة خاطئة للمخربين، ويجب التراجع عنه فورا”.

وأضاف أنه وقّع مؤخرا على قرارات بطرد عائلات منفذي العمليات، معتبرا أن “التشدد هو السبيل للردع”.

يذكر أن عملية راموت التي وقعت صباح اليوم، أسفرت عن مقتل 6 إسرائيليين وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين حالات بعضهم حرجة بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.