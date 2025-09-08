فضيحة الغارات.. هآرتس تواجه جيش الاحتلال بتساؤلات عن هجمات غير مبررة (فيديو)

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن السبب الرئيسي للوفاة في قطاع غزة هو الغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة على مباني القطاع ومدارسه ومخيماته.

وقالت إن “القصف الإسرائيلي يتسبب في قتل 70 فردا يوميا في قطاع غزة”، مشيرة إلى أن “30% منهم يقتلون قرب مراكز توزيع الغذاء أو قوافل المساعدات”.

هآرتس: 29 هجوما إسرائيليا على #غزة لم يبرر الجيش سوى 5 منها! pic.twitter.com/8pUvO0YspQ — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) September 7, 2025

29 هجوما موثقا

وأرسلت الصحيفة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي قائمة تضم 29 هجوما موثقا على مبان سكنية ومخيمات ومدارس لإيواء النازحين في قطاع غزة، منذ نهاية يوليو/حزيران إلى نهاية أغسطس/آب هذا العام، تسببت في مقتل 180 شخصا، من بينهم عائلات تمت إزالتها كليا من السجل المدني.

ووجهت الصحيفة تساؤلات للجيش عن سبب هذه الهجمات، وعن السبب في هذا العدد الكبير من الضحايا من المدنيين، وعما إذا كان قد أجرى تحقيقات في هذا الشأن.

غير أن جيش الاحتلال لم يجب عن تساؤلات صحيفة هآرتس إلا بردود عامة تتعلق بـ5 هجمات فقط من بين 29 هجوما موثقا.

تدمير مساكن في غزة

وكانت عدة مقاطع مصورة قد وثقت لحظات قصف قوات جيش الاحتلال لمناطق متفرقة من مدينة غزة الأحد، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن القصف أسفر عن تدمير أكثر من 50 بناية بشكل كلي و100 بناية أخرى بشكل جزئي.

وبعد أكثر من 3 أسابيع من القصف المكثف، أعلن جيش الاحتلال رسميا، في 3 سبتمبر/أيلول الجاري، إطلاق عملية عربات غدعون 2 لاحتلال مدينة غزة كليا، مما أثار انتقادات واحتجاجات في إسرائيل، خوفا على حياة الأسرى والجنود، علاوة على انتقادات دولية واسعة.

وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقد خلّف هذا العدوان أكثر من 64 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 160 ألف جريح، ودمارا شديدا في المباني والبنية الأساسية للقطاع، ومجاعة واسعة تسببت في وفاة عشرات الأطفال وفق تقارير الأمم المتحدة.