عملية راموت.. أولى لحظات إطلاق النار في القدس وهروب جماعي من موقف الحافلات (شاهد)

Published On 8/9/2025
آخر تحديث: 01:44 PM (توقيت مكة)

تداولت منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام إسرائيلية، بينها القناة 12 والقناة 14 وجيروزاليم بوست، مقطع فيديو التُقط بكاميرات المراقبة يظهر لحظة إطلاق النار على حافلة ومركبات عند مفترق راموت في القدس المحتلة.

هروب جماعي

ويُظهر الفيديو حافلة تقف في الموقف المخصص لها وهو يكتظ بعشرات الركاب، وبشكل مفاجئ يبدأ الجميع في الهرب من المكان.

ويظهر في الفيديو بعض الركاب ينزلون من الحافلة وبعضهم لا يستطيع الجري بسرعة جراء الإصابة.

التسجيل أظهر مشاهد الهلع، حيث حاول الركاب الهروب والاحتماء خلف الحافلات أو التمدد أرضا.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن إطلاق النار وقع خارج الحافلة على الأشخاص الواقفين في محطة الحافلات عند تقاطع راموت.

وأسفرت العملية عن مقتل 6 إسرائيليين وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين حالات بعضهم حرجة بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

المصدر: الجزيرة مباشر + وسائل إعلام إسرائيلية

