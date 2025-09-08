عملية راموت.. أولى لحظات إطلاق النار في القدس وهروب جماعي من موقف الحافلات (شاهد)

تداولت منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام إسرائيلية، بينها القناة 12 والقناة 14 وجيروزاليم بوست، مقطع فيديو التُقط بكاميرات المراقبة يظهر لحظة إطلاق النار على حافلة ومركبات عند مفترق راموت في القدس المحتلة.

هروب جماعي

ويُظهر الفيديو حافلة تقف في الموقف المخصص لها وهو يكتظ بعشرات الركاب، وبشكل مفاجئ يبدأ الجميع في الهرب من المكان.

ويظهر في الفيديو بعض الركاب ينزلون من الحافلة وبعضهم لا يستطيع الجري بسرعة جراء الإصابة.

التسجيل أظهر مشاهد الهلع، حيث حاول الركاب الهروب والاحتماء خلف الحافلات أو التمدد أرضا.

اللحظات الأولى لعملة إطلاق النار في القدس الإسعاف الإسرائيلي: نقل 12 مصابا للمستشفيات بينهم 7 في حالة حرجة جراء حادث إطلاق النار في القدس الشرطة الإسرائيلية: القضاء على إرهابيين اثنين أطلقا النار على حافلة في القدس pic.twitter.com/xQ0TI4NFUh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 8, 2025

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن إطلاق النار وقع خارج الحافلة على الأشخاص الواقفين في محطة الحافلات عند تقاطع راموت.

وأسفرت العملية عن مقتل 6 إسرائيليين وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين حالات بعضهم حرجة بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.