لحظة نسف برج الرؤيا.. الاحتلال يواصل تدمير أحياء غزة وسط أوامر إخلاء جديدة (فيديو)

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرات لسكان عدة مناطق في مدينة غزة، مطالبا إياهم بإخلاء فوري لمواقعهم وتوجههم جنوبا نحو “المنطقة الإنسانية” في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، بدعوى وجود بنية تحتية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

نسف برج الرؤيا

وأعقبت هذه التحذيرات غارات جوية مكثفة استهدفت أحياء ومباني سكنية. وشملت عمليات القصف استهداف عمارة “ملكان” في مدينة غزة، إضافة إلى غارة على منزل في شارع الصناعة جنوبي المدينة، وغارة أخرى استهدفت غربي المدينة. كما نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي برج الرؤيا السكني في منطقة الجامعات غربي مدينة غزة.

تصاعدت منها سحابة من الدخان.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف عمارة سكنية في حي التفاح بمدينة غزة pic.twitter.com/28MRQATO82 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 8, 2025

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بوقوع شهداء وجرحى إثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى حكوميا كان يسكنه نازحون في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة بشمال القطاع.

ويأتي هذا التصعيد تزامنا مع توجيه رئيس الأركان الإسرائيلي بمواصلة “تركيز الجهود على القتال في غزة”.

وفي وقت سابق هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، بتوسيع العمليات العسكرية في القطاع، متوعدا باستهداف المزيد من الأبراج السكنية وتدمير البنية التحتية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما لم يتم إطلاق سراح أسرى الاحتلال وإلقاء السلاح.