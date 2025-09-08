لمدة 12 ساعة.. فعالية في مدريد لقراءة أسماء 18500 طفل قتلتهم إسرائيل (فيديو)

تحول ميدان “كالاو” الشهير في العاصمة الإسبانية مدريد إلى منصة للتضامن مع أطفال غزة، حيث أقيمت فعالية مؤثرة استمرت 12 ساعة متواصلة لقراءة أسماء الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في القطاع خلال العامين الماضيين.

مشاركة معلمين إسبان

وشارك في الفعالية عدد كبير من المعلمين والناشطين، الذين وقفوا على منصة مخصصة وراحوا يقرؤون أسماء 18500 طفل فلسطيني بصوت عال. ومع كل اسم، كان المشاركون يرددون بصوت واحد كلمة “قُتل”، في إشارة إلى المصير المأساوي الذي لاقاه هؤلاء الأطفال.

وقد رفع المشاركون صورا للأطفال الشهداء، مما أضفى طابعا مؤثرا على الفعالية، وذكّر الجمهور بوجوه المعاناة والألم.

استمرت 12 ساعة.. فعالية تضامنية وسط مدريد لقراءة أسماء 18500 طفل فلسطيني قتلتهم إسرائيل في غزة خلال العامين الماضيين 📌 أُقيمت الفعالية في ميدان كالاو بمشاركة معلمين وناشطين رفعوا صور الأطفال الشهداء ورددوا بصوت واحد “قُتل” مع ذكر كل اسم pic.twitter.com/gKEsGOrSE2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 8, 2025

توثيق الإبادة

وكشف بيان سابق للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أرقاما صادمة توثق حجم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع، مؤكدًا أن أكثر من 65% من الشهداء، هم أطفال ونساء ومسنّون.

ووثق المكتب قتل الاحتلال أكثر من 18,000 طفل وأكثر من 12,400 امرأة فلسطينية، كما أُبيدت أكثر من 2,180 عائلة فلسطينية كليًّا، حيث قُتل الأب والأم وكافة أفراد الأسرة، وأُبيد أكثر من 5,070 عائلة أخرى لم ينجُ من كلّ منها سوى فرد واحد.