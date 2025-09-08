سياسة|إسبانيا

لمدة 12 ساعة.. فعالية في مدريد لقراءة أسماء 18500 طفل قتلتهم إسرائيل (فيديو)

متظاهرة مؤيدة للفلسطينيين يحمل لعبة طفل رضيع عليها العلم الفلسطيني خلال مظاهرة في مدريد (أرشيفية)
متظاهرة مؤيدة للفلسطينيين تحمل لعبة طفل رضيع عليها العلم الفلسطيني خلال مظاهرة في مدريد (أرشيفية) (غيتي إيميجز)
Published On 8/9/2025
|
آخر تحديث: 04:20 PM (توقيت مكة)

تحول ميدان “كالاو” الشهير في العاصمة الإسبانية مدريد إلى منصة للتضامن مع أطفال غزة، حيث أقيمت فعالية مؤثرة استمرت 12 ساعة متواصلة لقراءة أسماء الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في القطاع خلال العامين الماضيين.

قرأ المتظاهرون أسماء الآلاف من الأطفال الذين قُتلوا في غزة
قرأ المتظاهرون أسماء الآلاف من الأطفال الذين قُتلوا في غزة (إي بي أيه)

مشاركة معلمين إسبان

وشارك في الفعالية عدد كبير من المعلمين والناشطين، الذين وقفوا على منصة مخصصة وراحوا يقرؤون أسماء 18500 طفل فلسطيني بصوت عال. ومع كل اسم، كان المشاركون يرددون بصوت واحد كلمة “قُتل”، في إشارة إلى المصير المأساوي الذي لاقاه هؤلاء الأطفال.

وقد رفع المشاركون صورا للأطفال الشهداء، مما أضفى طابعا مؤثرا على الفعالية، وذكّر الجمهور بوجوه المعاناة والألم.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

 

توثيق الإبادة

وكشف بيان سابق للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أرقاما صادمة توثق حجم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع، مؤكدًا أن أكثر من 65% من الشهداء، هم أطفال ونساء ومسنّون.

ووثق المكتب قتل الاحتلال أكثر من 18,000 طفل وأكثر من 12,400 امرأة فلسطينية، كما أُبيدت أكثر من 2,180 عائلة فلسطينية كليًّا، حيث قُتل الأب والأم وكافة أفراد الأسرة، وأُبيد أكثر من 5,070 عائلة أخرى لم ينجُ من كلّ منها سوى فرد واحد.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان