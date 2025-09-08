5 قتلى إسرائيليين وإصابات حرجة بإطلاق نار في القدس والمقاومة تعدّها “عملية نوعية” (فيديو)

أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، صباح اليوم الاثنين، بمقتل 5 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 20 آخرين بينهم 7 حالات حرجة، وذلك بإطلاق نار على حافلة ومركبات عند مفترق راموت في القدس المحتلة، وبأنه “تم تحييد اثنين من منفذي العملية”.

كما تم إغلاق الطرق المؤدية إلى موقع الحادث، وتوجهت إلى الموقع قوات كبيرة من الشرطة وأجهزة الأمن، وتواصل الطواقم الطبية التابعة للإسعاف الإسرائيلي (نجمة داود الحمراء) معالجة المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مقتضب أن قواتها “حيدت الإرهابيين” منفذي العملية في مكان الحادث، وأنها باشرت عمليات تمشيط واسعة في محيط المنطقة لمنع وقوع هجمات أخرى.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن بعض الجرحى وُجدوا دون وعي نتيجة شدة الإصابات مشيرة إلى أن عدد المصابين في ارتفاع، وبينهم إصابات بالغة الخطورة.

ويأتي هذا الهجوم ضمن موجة من التصعيد الأمني شهدتها الضفة الغربية والقدس المحتلة في الأسابيع الأخيرة.

תיעוד הפיגוע בירושלים: אנשים נמלטים ברקע קולות הירי; המחבלים עלו לאוטובוס ופתחו באש לעבר הנוסעים – חייל חמוש נטרל אותם@ItayBlumental ואורלי אלקלעי pic.twitter.com/WkWvv2bq7X — כאן חדשות (@kann_news) September 8, 2025

“عملية نوعية”

من ناحيتها، باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، العملية ووصفتها بأنها “نوعية”، وبأنها “رد طبيعي على جرائم الاحتلال وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.

وشدد البيان على أن “مخططات الاحتلال في غزة والأقصى لن تمر دون عقاب”.

كما اعتبرت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلاميفي فلسطين، العملية “ردا مشروعا على جرائم الاحتلال في غزة والضفة والقدس”، مؤكدة أنها “ستستمر ما دام العدوان قائما”.