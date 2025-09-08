منصات إسرائيلية: مقتل 4 جنود من سلاح المدرعات بانفجار في جباليا

ذكرت منصات إسرائيلية غير خاضعة للرقابة، صباح اليوم، أن 4 جنود من سلاح المدرعات قُتلوا جراء انفجار عبوة في جباليا شمالي قطاع غزة، ولم يصدر تأكيد من مصادر رسمية حتى الآن.

وأفاد موقع “حدشوت بزمان” الإسرائيلي، بأن عبوة ناسفة ألقيت على طاقم دبابة، مما تسبب في انفجارها ومقتل الجنود.

“إعصار سيضرب غزة”

وفي تصعيد خطير للحرب على غزة، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، صباح اليوم الاثنين، بتوسيع العمليات العسكرية في القطاع، متوعدا باستهداف المزيد من الأبراج السكنية وتدمير البنية التحتية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما لم يتم إطلاق سراح أسرى الاحتلال وإلقاء السلاح.

وفي منشور كتبه كاتس عبر منصة إكس، قال “سيضرب اليوم إعصار هائل سماء مدينة غزة وستهتز أبراجها”.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد أنه بالإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبا جدا.

وأضاف في تصريحات للصحفيين “أجرينا مناقشات جيدة جدا بشأن غزة ونعمل على حل يعيد جميع الرهائن”، مردفًا “غزة مشكلة كبيرة لإسرائيل والشرق الأوسط ونعمل على حلها”.

وكان ترامب قد وجّه في منشور على منصته “تروث سوشيال” ما قال إنه “تحذير أخير” لحركة حماس من أجل التوصل إلى اتفاق لعودة الأسرى الإسرائيليين يوقف الحرب في قطاع غزة، على حد قوله.

وأمس الأحد، أكدت حركة حماس أنها ترحب بأي جهود دولية تسهم في وقف الحرب الدائرة على قطاع غزة، مؤكدة استعدادها “الفوري” للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث اتفاق شامل يفضي إلى إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين، وإنهاء العدوان المستمر على القطاع.