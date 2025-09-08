نتنياهو يتباهى بتدمير 50 برجا سكنيا في يومين ويوجه رسالة لسكان مدينة غزة (فيديو)

تباهى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بقيام جيش الاحتلال بتدمير 50 مبنى سكنيا بمدينة غزة خلال يومين، متوعدا بهدم المزيد والمضي بخطط التهجير بقوله: هذا مجرد مقدمة وتمهيد للعملية الرئيسية.

ويكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه للمدينة الواقعة في شمال القطاع، تمهيدا لعملية ترمي للسيطرة عليها بالكامل، على الرغم من مناشدات متكررة بعدم المضي في ذلك سواء من جانب الأمم المتحدة أو منظمات إغاثية.

نتنياهو يدعو سكان مدينة غزة إلى مغادرتها “الآن”

وفي كلمة متلفزة له مساء الاثنين، قال نتنياهو مخاطبا الجمهور الإسرائيلي: “وعدتكم قبل أيام قليلة بأننا سنهدم أبراج الإرهاب في (مدينة) غزة، وهذا ما نفعله بالضبط. في اليومين الماضيين، أسقطنا 50 برجا من هذا النوع، أسقطها سلاح الجو”.

وتابع نتنياهو مهددا “كل هذا مجرد مقدمة، مجرد تمهيد، للعملية الرئيسية القوية – مناورة برية لقواتنا، التي تُنظّم وتُحشد الآن، في مدينة غزة من أجل اقتحامها وتنفيذ مناورة برية”.

وأكد نتنياهو المضي قدما في مخططات التهجير القسري، بقوله: “أقول لسكان غزة: اغتنموا هذه الفرصة، واستمعوا إلى جيدا: لقد أُنذرتم، أخرجوا من هناك”. مشددا على أن “إسرائيل ستهزم حماس في غزة وستحرر مختطفيها (الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة”.

تدمير الأبراج السكنية

ويأتي حديث نتنياهو، بالتزامن مع تدمير جيش الاحتلال لبرج الرؤيا وهو مبنى متعدد الطوابق.

ولم يترك الجيش وقتا كافيا لمئات العائلات الفلسطينية التي كانت تسكن المبنى، حتى تحول بما يضمه من شقق سكنية ومقرات مؤسسات وشركات، إلى ركام، تاركًا مئات المدنيين والنازحين بلا مأوى.

ووفق شهود عيان، فقد أنذر جيش الاحتلال سكان المبنى والمنطقة المجاورة في شارع جمال عبد الناصر، ومنحهم وقتا قصيرا لإخلائه، قبل أن يقصفه سلاح الجو الإسرائيلي مرتين بشكل متتال، ما أدى لانهياره بالكامل وتدمير الخيام التي كانت تؤوي مئات النازحين بجواره.

في السياق، أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال عمارة “الهندي” السكنية في “ميدان فلسطين“، بجوار مستشفى المعمداني وما أدى إلى اندلاع حرائق بالعمارات المجاورة.

كما استهدف الاحتلال مربعا سكنيا في شارع فهمي بيك بمدينة غزة، ما تسبب في تدمير المصلى ومجموعة منازل ومحال تجارية بشكل كامل.

ويأتي تدمير برج الرؤيا بعد أيام قليلة من شروع جيش الاحتلال في حملة تدمير تدريجية للأبراج السكنية بمدينة غزة، ما زاد أعداد العائلات المشردة ودفعها إلى ظروف نزوح قاسية.