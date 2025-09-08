هيئة جديدة لتجاوز الخسارة.. صراع داخلي في إسرائيل حول تبييض الجرائم إعلاميا (شاهد)

في ظل تصاعد الجرائم الإسرائيلية في فلسطين، تواجه إسرائيل خسارة متنامية في معركة السردية والرأي العام العالمي. وقد أدركت حكومة الاحتلال هذا التحدي، فقررت إنشاء هيئة جديدة تابعة لوزارة الخارجية لدمج العمل السياسي والإعلامي على الساحة الدولية.

توظيف مؤثرين لدعم رواية الاحتلال

وتهدف هذه الإدارة الجديدة إلى توظيف مدونين، ومؤثرين، وخبراء لدعم الرواية الإسرائيلية. لكن عملية إنشاء الهيئة تأجلت بسبب خلاف حاد بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية غدعون ساعر حول اختيار رئيس لها، بحسب تقرير نشرته صحيفة يسرائيل هيوم.

النصر أهم من السمعة الحسنة

وقد أكد نتنياهو في اجتماع للحكومة أنه إذا جرى تخييره بين النصر على أعداء إسرائيل والدعاية السيئة ضدها، فإنه سيختار النصر، مضيفا أنه يرفض أن تحصل إسرائيل على “مقالات تأبين جيدة في وسائل الإعلام العالمية”.

“استفزاز” رواد مواقع التواصل

ويرى محللون ونشطاء أن هذه الخطوة، تعد “استفزازية” من قبل الاحتلال وتهدف إلى “تبييض جرائمها وغسل الدماء عن أيدي الإسرائيليين” بحسب ما استعرضه برنامج هاشتاج على الجزيرة مباشر.

وفي هذا السياق، يقول رئيس المرصد الأورومتوسطي، رامي عبده، إن إسرائيل استحدثت هذا الجسم الجديد تحت اسم “الدبلوماسية العامة” بهدف تبرير جرائمها أمام وسائل الإعلام الدولية. ويشير إلى أن هذا يأتي بعد امتلاكها بالفعل لوزارة الشؤون الاستراتيجية التي تعمل على مهاجمة المنظمات الحقوقية المنددة بجرائمها.

ما قصة الهيئة الجديدة التي تسعى #إسرائيل لإنشائها لتجاوز الخسائر الإعلامية؟ pic.twitter.com/ftbmBvbVZp — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) September 7, 2025

“تقر بخسارتها في معركة الرأي العام”

من جهته، كتب الصحفي فايز أبو شمالة أن إسرائيل تدرك أن صورتها القبيحة في العالم “غير قابلة للتنظيف”، وأن المشكلة تكمن في أن بعض الإعلام العربي يساعدها ويروج لروايتها.

ويضيف حساب باسم “منى” أنه وفقا لتحقيق صحفي حديث، أسست إسرائيل بعد أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحدة سرية في جهاز الاستخبارات العسكري باسم “خلية إضفاء الشرعية”، هدفها تبرير الحرب وخلق شرعية لعمليات معينة مثل استهداف الصحفيين والمستشفيات، حيث كان قصف مستشفى المعمداني أول تطبيق عملي لهذه الخلية.

ويقول الكاتب الصحفي صالح أبو عزة إن لجوء إسرائيل لإنشاء هيئة جديدة يعني أنها تقر “بخسارتها في معركة الرأي العام”، داعيا إلى عدم الاستهانة بأي نشاط لدعم غزة.