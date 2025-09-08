وفد برلماني تركي يزور معبر رفح.. هذه أبرز التصريحات (فيديو)

ندد وفد برلماني تركي يرأسه حسن بصري يالجين، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية لشؤون حقوق الإنسان، بالإبادة الجماعية المستمرة التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري، مؤكدا استمرار تضامن أنقرة مع الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوفد أمام الجانب المصري من معبر رفح البري، اليوم الاثنين، حيث شدد يالجين على أن “إسرائيل ترتكب تطهيرا عرقيا من خلال حصار غزة وتهجير السكان واستهداف المدنيين”.

وقال “هذا ليس مكافحة للإرهاب، بل هو مجزرة بحق الأبرياء”، مضيفا أن “عدد الضحايا المدنيين بلغ حتى الآن 62 ألفا على يد إسرائيل، بينهم ما لا يقل عن 20 ألف طفل، بالإضافة إلى 10 آلاف مفقود أو عالق تحت الأنقاض”.

واتهم يالجين سلطات الاحتلال بتدمير 80% من مباني غزة، بينها مستشفيات ومدارس ومساجد، وتهجير 90% من سكان القطاع، مشيرا إلى أن الحكومات الغربية تغض الطرف عن هذه الفظائع تحت تأثير جماعات الضغط الداعمة لإسرائيل.

وأضاف “هذه الإبادة الجماعية لم تعد خفية، والمؤسسات الدولية تتخلى عن واجبها، بينما أصبح العديد من العواصم الغربية رهينة للوبيات إسرائيلية”.

ووجَّه يالجين نداء إلى العالم الإسلامي، داعيا إلى وحدة الصف، ومحذرا من أن التفرقة تخدم مصلحة إسرائيل، وقال “قفوا إلى جانب إخوانكم المظلومين، لأن من يهاجم غزة اليوم قد يستهدفكم غدا”.

وأوضح يالجين أن تركيا قطعت جميع علاقاتها السياسية والاقتصادية والتجارية مع إسرائيل، وتواصل تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة منذ اندلاع العدوان.

وجدد مطالبة أنقرة بوقف فوري لإطلاق النار واعتماد حل الدولتين على أساس حدود 1967، بالإضافة إلى فتح غزة أمام المساعدات ورفع الحصار ومنع استمرار الاحتلال، وإرساء عملية سلام عادلة، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائم الحرب، وتحميل إسرائيل مسؤولية إعادة الإعمار ودفع التعويضات.

وأجرى وفد تركي، يضم نحو 30 شخصية من برلمانيين وممثلين عن أحزاب “تحالف الجمهور”، الاثنين، لقاءات مع مسؤولين مصريين في القاهرة قبل التوجه إلى معبر رفح الرابط مع قطاع غزة.

والتقى الوفد، الذي ضم أيضا نائب وزير الخارجية نوح يلماز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري كريم درويش، ثم اجتمع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية في مجلس النواب المصري حازم سليمان عمر.