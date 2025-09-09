أبرز ردود الفعل العربية والدولية عقب استهداف إسرائيل مقرات سكنية لقادة حماس في قطر

توالت ردود الفعل العربية والدولية عقب استهداف إسرائيل مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت قطر أن إسرائيل شنت هجوما جبانا استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء حركة حماس في الدوحة، مشيرة إلى أنها بدأت تحقيقا ولن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور.

أدانت المملكة العربية السعودية واستنكرت بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم والانتهاك السافر لسيادة دولة قطر، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب قطر، ووضع كافة إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات.

وحذرت المملكة، في بيان، من العواقب الوخيمة جراء إمعان الاحتلال الإسرائيلي في تعدياته الإجرامية، وخروجه الصارخ على مبادئ القانون الدولي وجميع الأعراف الدولية.

كما طالبت المجتمع الدولي بإدانة هذا الاعتداء الآثم، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة.

أدانت وزارة الخارجية التركية الهجوم الجوي الذي شنته إسرائيل في العاصمة القطرية الدوحة لاستهداف وفد حركة حماس التفاوضي.

وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إن استهداف فريق حماس التفاوضي أثناء استمرار مفاوضات وقف إطلاق النار (في غزة) يُظهر أن إسرائيل تهدف إلى مواصلة الحرب وليس تحقيق السلام.

وأشارت إلى أن هذا الاعتداء يضيف قطر -الوسيطة في مفاوضات وقف إطلاق النار- إلى قائمة الدول المستهدفة من قِبل إسرائيل في المنطقة.

وأكدت أن هذا الوضع يشكل دليلا واضحا على سياسات إسرائيل التوسعية في المنطقة وتبنيها للإرهاب كسياسة دولة.

وأضافت “نقف إلى جانب قطر ضد هذا الهجوم الدنيء الذي يستهدف سيادتها وأمنها، ونجدد دعوتنا للمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المستمر في فلسطين والمنطقة”.

مصر

أعربت مصر عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للعمل العدواني الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على دولة قطر مستهدفا اجتماعا لقيادات فلسطينية في الدوحة لبحث سبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول وحرمة أراضيها.

وأكدت رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان، أن هذا الاعتداء يمثل سابقة خطيرة وتطورا مرفوضا، ويُعَد اعتداء مباشرا على سيادة دولة قطر التي تضطلع بدور محوري في جهود الوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشددت مصر على أن هذا التصعيد يقوض المساعي الدولية الرامية إلى التهدئة، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذا الانتهاك الإسرائيلي الصارخ، والعمل الفوري على وقف العدوان، ومحاسبة المسؤولين عنه حتى لا يضاف إلى الإفلات المعتاد لإسرائيل من المحاسبة.

الأمم المتحدة

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ما وصفه بـ”الانتهاك الصارخ” لسيادة قطر بعد الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قادة حركة حماس.

وقال غوتيريش للصحفيين “تصلنا للتو الأنباء عن الهجمات الإسرائيلية في قطر، الدولة التي أدت دورا إيجابيا للغاية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن. أدين هذا الانتهاك الصارخ لسيادة قطر وسلامة أراضيها”.

أدان الأردن بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، معتبرا أنه خرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واعتداء سافر على سيادة دولة قطر الشقيقة وأمنها.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، رفض الأردن المطلق وإدانته الشديدة لهذا الاعتداء الإسرائيلي المرفوض الذي يُعَد انتهاكا لسيادة دولة عربية، وتصعيدا استفزازيا خطيرا غير مقبول، يدفع المنطقة نحو مزيد من العنف والصراع، ويهدد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وجددت الخارجية الأردنية التأكيد على وقوف الأردن وتضامنه الكامل مع قطر واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، ودعمه لأي إجراءات تتخذها لحماية أمنها وسيادتها.

وطالب الأردن المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام الكيان الإسرائيلي بوقف تصعيده الخطير في المنطقة واعتداءاته المتواصلة على دول عربية، والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية.

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للعدوان الإسرائيلي الغاشم على أحد المقرات لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن هذا العدوان يمثل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، ويشكل تهديدا خطيرا لأمن المنطقة واستقرارها وتقويضا مباشرا للسلم الإقليمي.

وشددت دولة الكويت على دعمها التام لكافة الإجراءات التي تتخذها دولة قطر للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، وصون سلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

كما جددت موقف الكويت الداعي إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في صون الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ خطوات جادة لوقف العدوان الإسرائيلي المنهجي على دول المنطقة.

بيان صادر عن وزارة الخارجية

أعربت سلطنة عمان عن تضامنها مع دولة قطر، قيادة وحكومة وشعبا، وإدانتها واستنكارها البالغين للهجوم الغاشم الذي شنته إسرائيل على الأراضي القطرية، وجرائم الاغتيالات السياسية والغدر التي تمارسها في انتهاك صارخ للقانون الدولي وخرق فاضح لسيادة الدول، وتصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويبعدها عن مسار السلام.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن مسقط تؤيد كل ما تتخذه دولة قطر من إجراءات في مواجهة هذا العدوان المستفز، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته الأخلاقية والسياسية، وممارسة صلاحياته القانونية في ردع إسرائيل وكبح انتهاكاتها لقواعد الأمن والسلم في المنطقة.

الجامعة العربية

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على بنايات سكنية مدنية في الدوحة.

وأكدت الجامعة العربية، في بيان، أن هذا الاستهداف هو انتهاك صارخ ومرفوض بالكلية لسيادة دولة قطر التي سعت منذ بداية الحرب على غزة مع كل من مصر والولايات المتحدة للتوسط من أجل وقف إطلاق النار، وبذلت في ذلك جهودا مشهودة ومخلصة بهدف وضع حد لحرب الإبادة التي تواصل إسرائيل شنها في غزة.

وأعربت الجامعة العربية عن تضامنها مع دولة قطر ضد هذا الاعتداء السافر على سيادتها، ومع أي إجراءات تتخذها من أجل حماية سيادتها وصون أمنها.

وشددت على أن “السلوك الإسرائيلي صار خارجا على كل عرف دولي مستقر، وكل معاني القانون الدولي الثابت بما يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية مؤكدة في التعامل مع هذه الدولة التي تستهزئ بالقانون ولا تعبأ بأي نتائج لأفعالها المشينة”.

أعربت وزارة الخارجية العراقية عن إدانة واستنكار جمهورية العراق الشديدين لاعتداء الكيان الإسرائيلي باستهداف قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وعَدَّت وزارة الخارجية العراقية في بيانها هذا الاستهداف “عملا جبانا يمثل انتهاكا صارخا لسيادة وأراضي دولة قطر الشقيقة، ويشكل تهديدا لأمنها واستقرارها”.

وأكدت الوزارة أن “هذا الاعتداء يأتي في سياق استمرار سياسة القتل والتهجير الممنهجة التي ينتهجها كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، بما يعرّض الأمن والسلم الإقليمي والدولي لمزيد من التوتر والتصعيد”.

وجددت وزارة الخارجية موقف العراق الثابت في الوقوف إلى جانب حكومة وشعب دولة قطر، ودعمها الكامل في مواجهة أي اعتداءات تمس سيادتها أو تهدد أمنها الوطني.

وشددت الوزارة على ضرورة تحمُّل المجتمع الدولي مسؤولياته في وضع حد لهذه الممارسات العدوانية.

قالت الجزائر إنها تدين وتشجب بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة، داعية المجموعة الدولية إلى تحمُّل مسؤولياتها كاملة في ردع المحتل الإسرائيلي ووضع حد لجرائمه في حق الفلسطينيين.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية “إن ما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي من توسيع رقعة اعتداءاته المتعددة الأوجه والجبهات، ومن استهداف فريق المفاوضين حول إنهاء العدوان على غزة، يثبت للعالم أجمع أن المحتل لا يجنح للسلام، وأنه لا يرى سقفا لتهوره وغروره، وأنه لا يعبأ البتة بأبسط ما تتقيد به دول العالم من قيم وقواعد وضوابط”.

وأضاف “في هذا الظرف البالغ الخطورة، يتعين على المجموعة الدولية أن تدرك الحتمية الملحة لتحمُّل مسؤولياتها كاملة في ردع المحتل الإسرائيلي، ووضع حد لجرائمه في حق الفلسطينيين، وكبح جماح تصعيده الذي يجر المنطقة بأسرها نحو دوامة لا متناهية من اللا أمن واللا استقرار”.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، وصف المستشار الرئاسي أنور قرقاش الضربة بأنها “هجوم إسرائيلي غادر”. كما كتب وزير الخارجية عبد الله بن زايد على منصة إكس أن الإمارات تقف “في تضامن كامل مع قطر الغالية”.