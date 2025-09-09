أول تعليق من رئيس الوزراء البريطاني عقب الغارة الإسرائيلية على مقرات حماس بالدوحة

ندد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الثلاثاء، بالغارات الإسرائيلية على قطر التي استهدفت قيادات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، قائلا إنها تُنذر بمزيد من التصعيد في المنطقة.

وقال ستارمر في منشور عبر حسابه على منصة إكس: “أندد بالضربات الإسرائيلية على الدوحة، والتي تنتهك سيادة قطر وتُنذر بمزيد من التصعيد في المنطقة”.

وأضاف “يجب أن تكون الأولوية لوقف إطلاق النار على الفور، والإفراج عن الرهائن، وزيادة هائلة في المساعدات إلى غزة. هذا هو الحل الوحيد لتحقيق سلام دائم”.

I condemn Israel’s strikes on Doha, which violate Qatar’s sovereignty and risk further escalation across the region.



The priority must be an immediate ceasefire, the release of hostages, and a huge surge in aid into Gaza.



This is the only solution towards long-lasting peace. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 9, 2025

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا، مساء الثلاثاء، للتعليق على عملية الاستهداف.

وجاء في البيان الذي تم نشره عبر منصة (إكس) أن “العملية التي نُفذت اليوم ضد كبار زعماء الإرهاب في حركة حماس كانت عملية إسرائيلية مستقلة تماماً”.

وأكد البيان أن “إسرائيل هي من بادرت بها، وإسرائيل هي من نفذتها، وأن إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عنها”.