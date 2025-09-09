سياسة|بريطانيا

أول تعليق من رئيس الوزراء البريطاني عقب الغارة الإسرائيلية على مقرات حماس بالدوحة

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
Published On 9/9/2025

ندد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الثلاثاء، بالغارات الإسرائيلية على قطر التي استهدفت قيادات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، قائلا إنها تُنذر بمزيد من التصعيد في المنطقة.

وقال ستارمر في منشور عبر حسابه على منصة إكس: “أندد بالضربات الإسرائيلية على الدوحة، والتي تنتهك سيادة قطر وتُنذر بمزيد من التصعيد في المنطقة”.

وأضاف “يجب أن تكون الأولوية لوقف إطلاق النار على الفور، والإفراج عن الرهائن، وزيادة هائلة في المساعدات إلى غزة. هذا هو الحل الوحيد لتحقيق سلام دائم”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا، مساء الثلاثاء، للتعليق على عملية الاستهداف.

وجاء في البيان الذي تم نشره عبر منصة (إكس) أن “العملية التي نُفذت اليوم ضد كبار زعماء الإرهاب في حركة حماس كانت عملية إسرائيلية مستقلة تماماً”.

وأكد البيان أن “إسرائيل هي من بادرت بها، وإسرائيل هي من نفذتها، وأن إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عنها”.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان