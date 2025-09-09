أول تعليق من رئيس الوزراء البريطاني عقب الغارة الإسرائيلية على مقرات حماس في الدوحة

سياسة|بريطانيا

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
Published On 9/9/2025
آخر تحديث: 09:14 PM (توقيت مكة)

ندد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الثلاثاء، بالغارات الإسرائيلية على قطر التي استهدفت قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، قائلا إنها تنذر بمزيد من التصعيد في المنطقة.

وقال ستارمر في منشور عبر حسابه على منصة إكس “أندد بالضربات الإسرائيلية على الدوحة، التي تنتهك سيادة قطر، وتنذر بمزيد من التصعيد في المنطقة”.

وأضاف “يجب أن تكون الأولوية لوقف إطلاق النار على الفور، والإفراج عن الرهائن، وزيادة هائلة في المساعدات إلى غزة. هذا هو الحل الوحيد لتحقيق سلام دائم”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مقرات سكنية، يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا، مساء الثلاثاء، للتعليق على عملية الاستهداف.

وجاء في البيان، الذي نُشر عبر منصة إكس، أن “العملية التي نُفذت اليوم ضد كبار زعماء الإرهاب في حركة حماس كانت عملية إسرائيلية مستقلة تماما”.

وأكد البيان أن “إسرائيل هي من بادرت بها، وإسرائيل هي من نفذتها”، وأن “إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عنها”.

