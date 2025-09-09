إسرائيل تواصل قصف أبراج غزة وجيش الاحتلال يأمر السكان بإخلاء المدينة فورا

في تصعيد جديد، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، تحذيرا عاجلا إلى جميع سكان مدينة غزة من شرقها حتى البحر غربا، طالبهم فيه بإخلاء المدينة فورا عبر محور الرشيد نحو ما سمّاه “المنطقة الإنسانية” في المواصي.

وأكد جيش الاحتلال أنه “مصمم على إبادة (حركة المقاومة الإسلامية) حماس وسيعمل بقوة كبيرة”، محذرا من أن البقاء في المدينة “خطير جدا”.

اللحظات الأولى بعد استهداف الاحتلال عمارة الهندية وشارع النصر في مدينة #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/fSjCPEjB7k — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 9, 2025

وأمس الاثنين، أفاد مراسل الجزيرة مباشر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت برج السلام وسط مدينة غزة شمالي القطاع، كما استهدفت برج الرؤيا السكني في منطقة الجامعات غربي المدينة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش دمّر 50 برجا سكنيا في قطاع غزة خلال يومين، واصفا إياها بـ”الأبراج الإرهابية”.

وأكد نتنياهو أن هذه العمليات ليست سوى البداية لهجوم بري أكثر شدة على مدينة غزة.

الاحتلال يدمر برج السلام وسط مدينة غزة ضمن استهداف الجيش لأبراج سكنية وتجارية في مدينة غزة pic.twitter.com/Vr1rBrfLGt — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 8, 2025

نزوح عشرات العائلات ونقص المساعدات

من جانبها أصدرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بيانا عبر منصة “إكس”، أكدت فيه أن الهجمات على الأبراج السكنية في غزة أدت إلى نزوح عشرات العائلات التي تركت منازلها، لتجد نفسها بلا مأوى أو احتياجات أساسية.

وحذرت الأونروا من أن القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية تزيد من معاناة النازحين، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.

أدت الهجمات على الأبراج السكنية في #غزة إلى نزوح عشرات العائلات، تاركة الكثير منهم في الشوارع بلا مأوى أو احتياجات أساسية. تزيد القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية من معاناة النازحين القاسية أصلًا. نحتاج إلى #وقف_إطلاق_النار الآن. pic.twitter.com/AcLNPXucfF — الأونروا (@UNRWAarabic) September 9, 2025

كارثة إنسانية

وأطلقت وزارة الصحة في قطاع غزة مناشدة عاجلة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية، دعت فيها إلى توفير الحماية الفورية للمستشفيات والطواقم الطبية، وفتح طرق آمنة لوصول المصابين إليها.

وحذرت الوزارة من أن استمرار القصف يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى بكارثة إنسانية وشيكة، في ظل انهيار المنظومة الصحية ونقص الإمكانيات الطبية.