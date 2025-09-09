البرلمان الفرنسي يُسقط حكومة فرنسوا بايرو.. وماكرون في أزمة (فيديو)

حجب النواب الفرنسيون، الاثنين، الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو الذي سيقدم استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون بعد أقل من 9 أشهر من توليه منصبه، ما يهدد بدخول البلاد مجددا في أزمة سياسية حادة.

وصوّت 364 نائبا لصالح حجب الثقة، بينما أبدى 194 فقط تأييدهم لبايرو الذي أعلن أن حكومته تتحمل مسؤولية مشروع ميزانية للعام 2026 الذي ينص على اقتطاعات بقيمة 44 مليار يورو.

وفي وقت لاحق، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون “سيلتقي رئيس الوزراء فرنسوا بايرو غدا (الثلاثاء) لقبول استقالة حكومته. وسيُسمّي الرئيس رئيسا جديدا للوزراء في الأيام المقبلة”.

وبذلك، يخسر ماكرون ثاني رئيس وزراء يسمّيه منذ قراره المفاجئ عام 2024 حل الجمعية الوطنية بعد تحقيق اليمين المتطرف تفوقا في انتخابات البرلمان الأوروبي، ما أغرق البلاد في أزمة سياسية ومالية كبيرة من غير أن يمنحه أي أغلبية في الجمعية الجديدة.

وقبيل التصويت، قال بايرو أمام الجمعية الوطنية “هذا اختبار حقيقي كرئيس للحكومة، واخترت ذلك” مؤكدا أن “مستقبل البلاد على المحك” بسبب “ديونها المفرطة” (114% من الناتج المحلي الإجمالي”.

وأضاف: “بلادنا تعمل وتظن أنها تزداد ثراء لكنها في الواقع تزداد فقرا كل عام. إنه نزيف صامت وباطني غير مرئي لا يحتمل”.

وحذر بايرو قائلا: “لديكم القدرة على إطاحة الحكومة ولكنكم لا تملكون القدرة على محو الواقع”.

وكانت حكومة ميشيل بارنييه اليمينية الوسطية سقطت في ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد 3 أشهر فقط من تشكيلها، إثر خلافات حول موازنة 2025 وصوت البرلمان لصالح مذكرة حجب الثقة قدمتها المعارضة، وعقب ذلك، كلّف ماكرون بايرو برئاسة الحكومة في 13 من ذات الشهر.

وتأتي الأزمة الحالية وسط خلافات حادة حول موازنة العام 2026 التي تضمنت إلغاء بعض العطل الرسمية لتوفير نحو 43 مليار يورو، وهو ما أثار احتجاجات واسعة في الشارع الفرنسي.

خطوط حمراء

ويدفع حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) نحو تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، ورأت زعيمة الحزب مارين لوبن أن “حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة ليسا خيارا، بل أمرا واجبا على ماكرون”.

ويستبعد ماكرون الذي تنتهي ولايته في العام 2027، خيار حل الجمعية الوطنية مجددا في الوقت الراهن.

وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه، الأحد، أن حزب لوبن سيتصدر مع حلفائه نتائج الدورة الأولى للانتخابات في حال جرت مع 33% من الأصوات، متقدما بفارق كبير على اليسار والمعسكر الرئاسي.

وبالإضافة إلى أزمة الميزانية والمأزق السياسي، تستعد فرنسا لمرحلة من الاضطرابات الاجتماعية تبدأ بيوم اختبار أول، الأربعاء المقبل، حيث دعت حركة “مدنية” نشأت خلال الصيف على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار “لنعرقل كل شيء” وتدعمها بعض النقابات واليسار الراديكالي، إلى شل البلد في هذا اليوم.