البيت الأبيض يعلق على رسم وتوقيع منسوب لترامب في رسالة إلى إبستين

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يرسم أو يوقع رسالة مفترضة إلى رجل الأعمال جيفري إبستين المتّهم بارتكاب جرائم جنسية والتي نشرها مشرّعون ديموقراطيون، مساء الاثنين.

وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت على منصة إكس: “كما قلت دوما، من الواضح جدا أن الرئيس ترامب لم يرسم هذه الصورة، ولم يوقّعها”، مشدّدة على أنّ الرواية “خاطئة” ومؤكدة أنّ الفريق القانوني لترامب سيواصل “مقاضاة” صحيفة وول ستريت جورنال التي كانت أول من تحدث عنها.

The latest piece published by the Wall Street Journal PROVES this entire “Birthday Card” story is false. As I have said all along, it’s very clear President Trump did not draw this picture, and he did not sign it. President Trump’s legal team will continue to aggressively… — Karoline Leavitt (@PressSec) September 8, 2025

ونشر مشرّعون ديموقراطيون رسالة يُفترض أنّ دونالد ترامب أرسلها في 2003 إلى رجل الأعمال جيفري إبستين لمناسبة عيد ميلاده الخمسين، بعد أن كان الرئيس الأمريكي قد نفى وجودها.

وتتضمن الرسالة، التي نشرها أعضاء ديموقراطيون في لجنة بمجلس النواب على منصات التواصل الاجتماعي رسما لامرأة عارية وتتحدث عن “سرّ” مشترك بين الملياردير ورجل الأعمال الراحل المتّهم بارتكاب جرائم جنسية وباستغلال قاصرات جنسيا.

كما تحمل الرسالة توقيعا مفترضا لترامب في أسفلها.

ونفى ترامب، الذي يعدّ من قدامى أصدقاء إبستين، أن يكون قد ارتكب أي مخالفة، ورفع دعوى قضائية ضدّ صحيفة وول ستريت جورنال مطالبا بتعويضات لا تقل عن 10 مليارات دولار بعد نشرها تقريرا يفيد بوجود الرسالة التي يؤكد أنه لم يبعثها.