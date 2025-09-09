سياسة|الولايات المتحدة

البيت الأبيض يعلق على رسم وتوقيع منسوب لترامب في رسالة إلى إبستين

البيت الأبيض
البيت الأبيض من الخارج (رويترز)
Published On 9/9/2025

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يرسم أو يوقع رسالة مفترضة إلى رجل الأعمال جيفري إبستين المتّهم بارتكاب جرائم جنسية والتي نشرها مشرّعون ديموقراطيون، مساء الاثنين.

وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت على منصة إكس: “كما قلت دوما، من الواضح جدا أن الرئيس ترامب لم يرسم هذه الصورة، ولم يوقّعها”، مشدّدة على أنّ الرواية “خاطئة” ومؤكدة أنّ الفريق القانوني لترامب سيواصل “مقاضاة” صحيفة وول ستريت جورنال التي كانت أول من تحدث عنها.

ونشر مشرّعون ديموقراطيون رسالة يُفترض أنّ دونالد ترامب أرسلها في 2003 إلى رجل الأعمال جيفري إبستين لمناسبة عيد ميلاده الخمسين، بعد أن كان الرئيس الأمريكي قد نفى وجودها.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وتتضمن الرسالة، التي نشرها أعضاء ديموقراطيون في لجنة بمجلس النواب على منصات التواصل الاجتماعي رسما لامرأة عارية وتتحدث عن “سرّ” مشترك بين الملياردير ورجل الأعمال الراحل المتّهم بارتكاب جرائم جنسية وباستغلال قاصرات جنسيا.

كما تحمل الرسالة توقيعا مفترضا لترامب في أسفلها.

ونفى ترامب، الذي يعدّ من قدامى أصدقاء إبستين، أن يكون قد ارتكب أي مخالفة، ورفع دعوى قضائية ضدّ صحيفة وول ستريت جورنال مطالبا بتعويضات لا تقل عن 10 مليارات دولار بعد نشرها تقريرا يفيد بوجود الرسالة التي يؤكد أنه لم يبعثها.

المصدر: الفرنسية

إعلان